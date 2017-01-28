MSI’dan konsola alternatif mini bilgisayar

Son dönemde konsol boyutlarında ancak oyunlar için tasarlanmış mini oyun bilgisayarı ürünleri giderek artmaya başladı. Özellikle CES 2017 fuarında pek çok örneğini gördüğümüz konsepte MSI da dahil oldu.

Odanızdaki Oyun Konsolu

Konsolu eskiyen ancak bunun yerine bir oyun bilgisayarı isteyen tüketiciler için artık konsol tipi oyun bilgisayarları revaçta. Donanım göre üst 4K veya Full HD akıcı oyun keyfi sunan konsol bilgisayarlar bununla birlikte fazlaca fiyat farkı barındırıyor. MSI da bundan ayrı değil.

MSI Trident 3 adındaki oyuncu bilgisayarı, oturma odanızdaki konsolun yerini almayı amaçlıyor. Agresif bir tasarıma sahip olan MSI Trident 3, ön ve arka kısma bağlantı yuvalarını yerleştirirken, verimli havalandırma için bazı bölümlerde de ızgaralar bırakmış.

Konsollara rakip olmak istese de bazı noktalarda geri kalmıyor değil. Örneğin ısınma sorunları ve fiyat artışı nedeniyle hız aşırtmaya uygun işlemci kullanılmamış. Yine maliyet endişeleri nedeniyle grafik kartı GeForce GTX 1060 olarak kalmış. Böylece orta seviyede oyun oynatabilecek bir sistem ortaya çıkmış.

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Sistemde Intel Core i5-7400 veya Core i7-7700 işlemci seçenekleri sunuluyor. Grafik tarafında ise 3GB GDDR5 GeForce GTX 1060 yanında 4GB GDDR5 GeForce GTX 1050 Ti seçeneği de sunuluyor. 8GB’a kadar DDR4-2400MHz RAM, 256GB SATA SSD, 1TB 2.5 inç HDD, Intel Gb Ethernet, HDMI girişleri, USB 3.0 Tip-C portu, Windows 10 Home işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. MSI Trident 3 için Core i5 işlemcili modele 899$ fiyat biçilmiş. Seçenekler değiştikçe fiyat da yükseliyor.