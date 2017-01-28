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MSI’dan konsola alternatif mini bilgisayar

Konsolu eskiyen ancak bunun yerine bir oyun bilgisayarı isteyen tüketiciler için artık konsol tipi oyun bilgisayarları revaçta. CES 2017 fuarında pek çok örneğini gördüğümüz konsepte MSI da dahil oldu
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde konsol boyutlarında ancak oyunlar için tasarlanmış mini oyun bilgisayarı ürünleri giderek artmaya başladı. Özellikle CES 2017 fuarında pek çok örneğini gördüğümüz konsepte MSI da dahil oldu.

Odanızdaki Oyun Konsolu

Konsolu eskiyen ancak bunun yerine bir oyun bilgisayarı isteyen tüketiciler için artık konsol tipi oyun bilgisayarları revaçta. Donanım göre üst 4K veya Full HD akıcı oyun keyfi sunan konsol bilgisayarlar bununla birlikte fazlaca fiyat farkı barındırıyor. MSI da bundan ayrı değil.

MSI Trident 3 adındaki oyuncu bilgisayarı, oturma odanızdaki konsolun yerini almayı amaçlıyor. Agresif bir tasarıma sahip olan MSI Trident 3, ön ve arka kısma bağlantı yuvalarını yerleştirirken, verimli havalandırma için bazı bölümlerde de ızgaralar bırakmış.

Konsollara rakip olmak istese de bazı noktalarda geri kalmıyor değil. Örneğin ısınma sorunları ve fiyat artışı nedeniyle hız aşırtmaya uygun işlemci kullanılmamış. Yine maliyet endişeleri nedeniyle grafik kartı GeForce GTX 1060 olarak kalmış. Böylece orta seviyede oyun oynatabilecek bir sistem ortaya çıkmış.

Ayrıca Bkz. "Razer BlackWidow yenilendi"

Sistemde Intel Core i5-7400 veya Core i7-7700 işlemci seçenekleri sunuluyor. Grafik tarafında ise 3GB GDDR5 GeForce GTX 1060 yanında 4GB GDDR5 GeForce GTX 1050 Ti seçeneği de sunuluyor. 8GB’a kadar DDR4-2400MHz RAM, 256GB SATA SSD, 1TB 2.5 inç HDD, Intel Gb Ethernet, HDMI girişleri, USB 3.0 Tip-C portu, Windows 10 Home işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. MSI Trident 3 için Core i5 işlemcili modele 899$ fiyat biçilmiş. Seçenekler değiştikçe fiyat da yükseliyor. 

 

http://wccftech.com/msi-trident-3-powerful-console-replacement/ Yorum Yaz
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lawbreaker 2 yıl
ps4 baz alırsak 1400 hatta daha uygun fiyatla alınabiliyor, bunun buraya gelişi 4bin civarı olur
ayrıca bilgisayar olduğu için her oyunu tam kapasite oynatmama durumu olacak ister istemez.
Şu haliyle konsola rakip olması çok zor
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Manchester United 2 yıl
Fiyata bak.
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hayrikoc61 2 yıl
3500 liradan çıkacakmış. Türkiyeye muhtemelen 4000+ dan giricek. Eğer 3500 den çıkarsa alınır, 4000den fazla çıkarsa prk tercih edilemez.
Şöyle 3000 civarı olsa fp ürün olurmuş.
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Umutcan 2 yıl
Şu haliyle full hd ultra için yeterli. Ama haberdeki gibi 4k vs. gibi bir pazarlama stratejisi izleyeceklerse 1070 veya 1080 kullanmaları daha doğru olur.
Ayrıca illa bu şekilde kasa konsola benzeyecek diye bir kaide yok ki. Konsol kasaları ufak yapıları yüzünden yıllardır problem yaşamakta. Bir önceki nesildeki
xbox'ta kırmızı ışık, ps3'de ise sarı ışık hep kasanın ufak olması ve soğutmasının elverişsiz olması yüzünden aşırı ısınan board'un arızalanması yüzündendi.
Benim full tower pc hem monitöre hem tvye bağlı, canım bazı gamepadle oynamaya elverişli oyunları konsol gibi rahat oynamak isterse görüntüyü tv'ye
veriyorum, kablosuz xbox kolunu da alıyorum konsol keyfi yaşatıyor pc de pekala. Ama fps/strateji/rpg oyunları söz konusu olduğunda klavye-mouse ikilisi ve monitör
her zaman tercihim oluyor.
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TheNewAtilla 2 yıl
aslında güzel aletler ama ben pcyi tvye bağlama işini anlamıyorum. derdin büyük ekransa büyük monitörler var. arkadaşlarla oynamaksa eğer amaç zaten onun babası konsol yani.
öğrenci değilde memur falan olsam 7400 ve 1050 ti'lı sistemi alabilirdim. öğrenci olunca kendin topluyorsun, windows da korsan oluyor
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
düşüncesi güzelde toplama bilgisayarı mini bilgisayar yapmışlar.
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yoksulseytan22 2 yıl
Fiyata gel. Birde konsola alternatif diye haber yapılıyor. Konsola alternatif olması için hemen hemen aynı fiyatlarda çıkması gerekir. Yoksa iki konsol fiyatına niye buna para verelim ki?
Birde üç sene sonra yeni çıkmış bir oyun optimize gelme garantisi var mı?
Aldık kullanmaya başladık diyelim. Her çıkan yeni oyunda acaba benim makine bunu full ayarında oynatır mı paranoyaklığından bizi kurtarıyor mu?
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emrahrasa 2 yıl
MSI güzel işler yapıyor, Aegis model bilgisayarları da harika.
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WB 2 yıl
Ozellikle tv ye bagli kullaniyorsaniz estetik cok onemli, guzel is cikarmislar, tr ye yakin zamanda gelir umarim, gtx1070' li versiyonu da olacak ayrica..
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2K 2 yıl
Çoğu oyuncu en azından benim çevremde PC toplamaktan ya da toplattırmaktan çekiniyor. Nedense uzun ve uğraşlı bir süreç gibi geliyor, o yüzden notebook cihazlara yöneliyorlar. Fakat notebooklar eğer amacınız oyunsa sizi ne yazık ki uzun süreler idare edemiyor. Bu tarz ürünler bu tarz oyuncuları kendine çekecektir. Aslında fiyat olarak da dolar'ın yükselişini bile düşünürsek makul bir fiyat böyle bir sistem için, ya da yüksek fiyatlara alıştık tabi bilemiyorum.
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