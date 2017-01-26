Razer BlackWidow yenilendi

Oyuncuların en çok tercih ettiği mekanik klavyelerin başında gelen Razer BlackWidow, uzun bir aradan sonra gelişmiş özelliklerle güncellendi. Özellikler arasında yeni tuş opsiyonu, manyetik bilek yaslama bölümü ve makyajlanmış görünüm yer alıyor.

Geleneği Devam Ettiriyor

İlk olarak 2010 yılında lansmanı yapılan Razer BlackWidow mekanik klavyeler hızlı bir şekilde dünyanın en popüler oyuncu klavyelerinden birisi olmuştu. Razer 2014’de kendi mekanik tuşlarını – Razer Green ve Razer Orange tuş – üretmeye başladı ve böylece oyunlar için optimize actuation (çalıştırma) için endüstri kriterlerini koyarak çabuk yanıt verme yeteneği ve üstün dayanıklılık gibi konularda mekanik klavyeler için önemli adımlar attı.

Yenilenen Razer BlackWidow V2 mekanik klavyesi; Green ve Orange seçenekleriyle en iyi dokunmatik tuşları sunma geleneğini devam ettirirken bir de alternatif sunuyor: Razer Yellow tuş. Razer Yellow tuş, tıpkı Green ve Orange tuşlar gibi, 80 milyon basışa kadar tuş ömrüyle yeni nesil mekanik tuşlar arasında en uzun ömre sahip ve tüm mekanik tuşlardan daha uzun yıllar boyunca dayanacak şekilde üretildi.

Yeni eklenen manyetik bilek yaslama bölümü ise opsiyonel olarak BlackWidow V2 klavyenin alt kısmına takılabiliyor ve oyun maratonları boyunca oyuncuların rahat hissetmesine yardımcı oluyor.

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Razer BlackWidow V2 klavyeler, cihazlar arası senkronize edilebilen ayarlanabilir aydınlatma özellikleri sunan Razer Chroma teknolojisi barındıran, her biri alttan ayrı ayrı aydınlatılabilen tuşlara sahip. Oyuncular 16.8 milyon renk seçeneği ve sınırsız efekt arasından seçim yapabiliyor.

Özel ayarlar Razer Synapse yazılım platformu kullanılarak yapılabiliyor ve milyonlarca Chroma kullanıcısı ile Razer Chroma Workshop üzerinden paylaşılabiliyor. Oyun içi Razer Chroma aydınlatma profilleri, aralarında Overwatch, Call of Duty: Black Ops III, Blade and Soul ve daha pek çok ismin bulunduğu popüler oyunlar ile entegre.

10 tuş roll-over anti-ghosting, USB geçişi, jaklı 3.5 mm 4-pole ses, 1000 Hz Ultrapolling, örgü fiber kablo gibi özellikleri olan Razer BlackWidow V2, 200 Avro fiyat etiketine sahip.