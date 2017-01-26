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Razer BlackWidow yenilendi

Mekanik oyuncu klavyelerinde en iyilerden birisi olan BlackWidow ailesine şimdiye kadar ki en gelişmiş üyesi katılıyor. Razer BlackWidow V2 gelişmiş özelliklerle geliyor.
2 yıl
2b
1
5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncuların en çok tercih ettiği mekanik klavyelerin başında gelen Razer BlackWidow, uzun bir aradan sonra gelişmiş özelliklerle güncellendi. Özellikler arasında yeni tuş opsiyonu, manyetik bilek yaslama bölümü ve makyajlanmış görünüm yer alıyor.

Geleneği Devam Ettiriyor

İlk olarak 2010 yılında lansmanı yapılan Razer BlackWidow mekanik klavyeler hızlı bir şekilde dünyanın en popüler oyuncu klavyelerinden birisi olmuştu. Razer 2014’de kendi mekanik tuşlarını – Razer Green ve Razer Orange tuş – üretmeye başladı ve böylece oyunlar için optimize actuation (çalıştırma) için endüstri kriterlerini koyarak çabuk yanıt verme yeteneği ve üstün dayanıklılık gibi konularda mekanik klavyeler için önemli adımlar attı.

Yenilenen Razer BlackWidow V2 mekanik klavyesi; Green ve Orange seçenekleriyle en iyi dokunmatik tuşları sunma geleneğini devam ettirirken bir de alternatif sunuyor: Razer Yellow tuş. Razer Yellow tuş, tıpkı Green ve Orange tuşlar gibi, 80 milyon basışa kadar tuş ömrüyle yeni nesil mekanik tuşlar arasında en uzun ömre sahip ve tüm mekanik tuşlardan daha uzun yıllar boyunca dayanacak şekilde üretildi.

Yeni eklenen manyetik bilek yaslama bölümü ise opsiyonel olarak BlackWidow V2 klavyenin alt kısmına takılabiliyor ve oyun maratonları boyunca oyuncuların rahat hissetmesine yardımcı oluyor.

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Razer BlackWidow V2 klavyeler, cihazlar arası senkronize edilebilen ayarlanabilir aydınlatma özellikleri sunan Razer Chroma teknolojisi barındıran, her biri alttan ayrı ayrı aydınlatılabilen tuşlara sahip. Oyuncular 16.8 milyon renk seçeneği ve sınırsız efekt arasından seçim yapabiliyor.

Özel ayarlar Razer Synapse yazılım platformu kullanılarak yapılabiliyor ve milyonlarca Chroma kullanıcısı ile Razer Chroma Workshop üzerinden paylaşılabiliyor. Oyun içi Razer Chroma aydınlatma profilleri, aralarında Overwatch, Call of Duty: Black Ops III, Blade and Soul ve daha pek çok ismin bulunduğu popüler oyunlar ile entegre.

10 tuş roll-over anti-ghosting, USB geçişi, jaklı 3.5 mm 4-pole ses, 1000 Hz Ultrapolling, örgü fiber kablo gibi özellikleri olan Razer BlackWidow V2, 200 Avro fiyat etiketine sahip. 

 

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Gencbeyiin 2 yıl
Param olsa alacağım.
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Barni Moloztaş 2 yıl
İyi hoş güzel de, Türkiye'de aşırı pahalı ürünleri.
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UltrAslan_06 2 yıl
Şuan razer bw croma kullanıyorum çok güzel klavye bana göre 3 tane eksiği var birincisi bileklik olmaması kötü olmuş kullanımda bileğiniz ağrıyabiliyor ona göre ayriyeten bileklik almak gerekir ikincisi şu makro tuşları o kadar saçma sapan yerlere konumlandırılmış ki oyun oynarken esc tap caps lock basayım derken makro m1 m2 vs tuşlara yanlışlıkla basabiliyorsunuz bu da alışmak için zaman gerekli 3. eksik ise multimedya tuşlaro olsaymış daha güzel bir klavye olurmuştu yanlız bakıyorum yenilenen razer bw v2 klavyesi bileklik koymaları çok hoş ama şu makro tuş konumlandırılması can sıkıcı onun yerine sol üste veya sol alt kısma konumlandırılabilirdi diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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TorukMactoo 2 yıl UltrAslan_06
ULTRASLAN_06

Şuan razer bw croma kullanıyorum çok güzel klavye bana göre 3 tane eksiği var birincisi bileklik olmaması kötü olmuş kullanımda bileğiniz ağrıyabiliyor ona göre ayriyeten bileklik almak gerekir ikincisi şu makro tuşları o kadar saçma sapan yerlere konumlandırılmış ki oyun oynarken esc tap caps lock basayım derken makro m1 m2 vs tuşlara yanlışlıkla basabiliyorsunuz bu da alışmak için zaman gerekli 3. eksik ise multimedya tuşlaro olsaymış daha güzel bir klavye olurmuştu yanlız bakıyorum yenilenen razer bw v2 klavyesi bileklik koymaları çok hoş ama şu makro tuş konumlandırılması can sıkıcı onun yerine sol üste veya sol alt kısma konumlandırılabilirdi diye düşünüyorum.

Doğru tespitler. Aynısından ben de kullanıyorum ve senin söylediklerine katılıyorum
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Ac1DBuRN 2 yıl
Bilek yaslama "yatağı" olmuş bence. Rahat görünüyor...
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