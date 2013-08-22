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MSI'dan oyunculara özel yeni bir hepsi bir arada bilgisayar modeli: AG2712A

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI'dan oyunculara özel yeni bir hepsi bir arada bilgisayar modeli: AG2712A
Daha çok sınırlı alana sahip kullanıcılar tarafından tercih edilen hepsi bir arada bilgisayar modellerine MSI tarafından eklenen AG2712A, oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş.

Tasarımsal olarak siyah ve kırmızı rengin harika uyumundan hazırlanan MSI AG2712A, şeffaf ayak yapısı ve alt çerçevesiyle de oldukça dikkat çekici görünüyor. 672.23 x 482.96 x 66mm boyut ve 16KG ağırlık değeriyle üretilen bilgisayar, teknik olarak 27-inç 1920 x 1080 piksel LED arka aydınlatmalı 10 parmak dokunmatik ekrana (Parlama ve titreşim yapmayan), Intel Core i7-3630QM 3.4GHz işlemciye, Windows 8 işletim sistemine, Intel HM77 Express çipsete, AMD Radeon HD8970M 2GB GDDR 5 ekran kartına, 16GB'a kadar arttırılabilir DDR3 1333 RAM miktarına ve yüksek performans sağlayan 128GB SSD ve 2TB HDD depolama birimlerine sahip. 802.11 b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğinin de unutulmadığı MSI AG2712A, bünyesinde Blu-Ray yazıcı barındırıyor,
Oyunlarda yüksek ses kalitesi sağlaması açısından THX TruStudioPro 2 x 5W 5.1 kanal ses sistemiyle donatılan bilgisayar, mikrofon / kulaklık, USB2.0, USB3.0, HDMI giriş / çıkış, RJ45 ve VGA gibi zengin bağlantı seçenekleriyle geliyor. Ayrıca görüntü konuşma işlemleri için 2MP Full HD kamera ve SD, MMC, MS hafıza kart okuyucusu yer alan MSI AG2712A, isteğe bağlı olarak TVTuner ve klavye / fare ile satın alınabiliyor.
VESA standarttı desteğiyle duvara asılarak kullanılabilen MSI AG2712A hepsi bir arada oyuncu bilgisayarı modelinin, Ağustos ayı sonunda Avrupa merkezli olarak satışa çıkacağı belirtiliyor. Bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://www.guru3d.com/news_story/msi_ag2712a_gaming_all_in_one_desktop.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sebastian Shaw 5 yıl
şu all in one lara eşnelik oyun laptoplarından daha az donanimi neden koyarlar hiç anlamam içi bildigin laptop işte
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DH Misafiri 5 yıl
AG2712A almanyadaki fiyati 2.499 Euro olacak
AG2712 "A" siz modelinde ram 16 yerine 12 gb, SSD-Raid ,Blu-ray-yazici DVB-T-Tuner olmayacak ve fiyati 500 Euro ucuza satilacak.
paraniz varsa alin derim pisman olmassiniz
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Wolftired 5 yıl
5000-6000 tl araliginda fouati olacaktir ulkemize gelirse tabi.
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speederly 5 yıl
geleceğin masaüstü pc leri bu şekilde olucak bence .
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mczaga 5 yıl
güzel düşünce fakat ekran kartı ve işlemci değiştirebilir olmalıydı diyorum.
Çünkü oyuncu demek ekonomik olmak demektir PC ler devamlı gelişiyor çünkü.
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cübbeli gandalf 5 yıl
bilgisayardan pek anlamam ama seneye oyun için güçlü bir laptop alacağım monster kargo işini düzeltemezse msi alacağım sanırım umarım msi seneye mükemmel bir laptop çıkartır oyun için
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jubeii 5 yıl
On numara bir cozum bence. Oyun notebookları zaten var ama onlardaki kucuk ekran dezavantajını silip supurmus. Bu alet pc ile notebook arasında bi yerde ve ikisininde en iyi vasıflarını almıs. Benim gibi nadiren tasımak zorunda olan ama pc gibi guclu ve buyuk ekran isteyenlere birebir cozum. Bu aletin fiyatınıda notebooklardan fazla yapmazlarsa nah yazıyorum suraya bu trend olur.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
makina çok sağlam bizi aşar bu kimbilir ne kadardır
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Master_Evil 5 yıl
oyuncuların böyle bir model tercih edeceğini düşünmüyorum
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bellair 5 yıl
şık duruyor. ama oyuncuların önümüzdeki bir kaç yıl daha böyle pc leri pek tercih edeceğini düşünmüyorum.
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killnOd 5 yıl
21" ve 120Hz ekran olmasini beklerdim.Ayrica neden 4. nesil bir intel islemci kullanilmamis ve yine neden ddr3 1333mhz.Bunlarin haricinde son model bir ekran karti kullanilmis.Son olarak kesinlikle cok agir , sanirim bu ekranin cok buyuk olmasiyla ilgili.
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kırmızımercimek 5 yıl killnOd
killnOd

21" ve 120Hz ekran olmasini beklerdim.Ayrica neden 4. nesil bir intel islemci kullanilmamis ve yine neden ddr3 1333mhz.Bunlarin haricinde son model bir ekran karti kullanilmis.Son olarak kesinlikle cok agir , sanirim bu ekranin cok buyuk olmasiyla ilgili.

Yanlış hatırlamıyorsam Intel IB ve SB serisi işlemcilerde bellek hızı (1333-1866mhz arası değişiklik) oyun performansına neredeyse hiç etki etmiyordu. İnceleme konusunu bulursam eklerim.
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