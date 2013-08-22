MSI'dan oyunculara özel yeni bir hepsi bir arada bilgisayar modeli: AG2712A

Daha çok sınırlı alana sahip kullanıcılar tarafından tercih edilen hepsi bir arada bilgisayar modellerine MSI tarafından eklenen AG2712A, oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş.





Tasarımsal olarak siyah ve kırmızı rengin harika uyumundan hazırlanan MSI AG2712A, şeffaf ayak yapısı ve alt çerçevesiyle de oldukça dikkat çekici görünüyor. 672.23 x 482.96 x 66mm boyut ve 16KG ağırlık değeriyle üretilen bilgisayar, teknik olarak 27-inç 1920 x 1080 piksel LED arka aydınlatmalı 10 parmak dokunmatik ekrana (Parlama ve titreşim yapmayan), Intel Core i7-3630QM 3.4GHz işlemciye, Windows 8 işletim sistemine, Intel HM77 Express çipsete, AMD Radeon HD8970M 2GB GDDR 5 ekran kartına, 16GB'a kadar arttırılabilir DDR3 1333 RAM miktarına ve yüksek performans sağlayan 128GB SSD ve 2TB HDD depolama birimlerine sahip. 802.11 b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğinin de unutulmadığı MSI AG2712A, bünyesinde Blu-Ray yazıcı barındırıyor,

Oyunlarda yüksek ses kalitesi sağlaması açısından THX TruStudioPro 2 x 5W 5.1 kanal ses sistemiyle donatılan bilgisayar, mikrofon / kulaklık, USB2.0, USB3.0, HDMI giriş / çıkış, RJ45 ve VGA gibi zengin bağlantı seçenekleriyle geliyor. Ayrıca görüntü konuşma işlemleri için 2MP Full HD kamera ve SD, MMC, MS hafıza kart okuyucusu yer alan MSI AG2712A, isteğe bağlı olarak TVTuner ve klavye / fare ile satın alınabiliyor.

VESA standarttı desteğiyle duvara asılarak kullanılabilen MSI AG2712A hepsi bir arada oyuncu bilgisayarı modelinin, Ağustos ayı sonunda Avrupa merkezli olarak satışa çıkacağı belirtiliyor. Bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://www.guru3d.com/news_story/msi_ag2712a_gaming_all_in_one_desktop.html