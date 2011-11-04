MSI'ın X79 çipsetli Micro-ATX anakartı X79MA-GD45 detaylandı

MSI'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı Micro-ATX formundaki yeni anakartı X79MA-GD45 gün ışığına çıktı. Intel'in Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için hazırlanan X79 çipsetli anakart, MSI'ın Militart Class III konseptini temel alıyor.

Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, iki adet PCIe x16 slotu ile gelen anakart AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileriyle çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Başta uzun ömürlü katı kapasitörler olmak yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakartta profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında dört adet USB 3.0 portuna, SATA-III konnektörlerine, 7.1 kanal ses desteğine ve Gigabit Ethernet portuna yer verilen X79MA-GD65'te kart üstü Clear CMOS butonu da bulunuyor. Yüksek performanslı mini-bilgisayar kurmak isteyen kullanıcıların hedeflendiği MSI X79MA-GD45'in kullanıma sunulacağı tarih ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.