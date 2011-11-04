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MSI'ın X79 çipsetli Micro-ATX anakartı X79MA-GD45 detaylandı

7 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın X79 çipsetli Micro-ATX anakartı X79MA-GD45 detaylandı
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MSI'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı Micro-ATX formundaki yeni anakartı X79MA-GD45 gün ışığına çıktı. Intel'in Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için hazırlanan X79 çipsetli anakart, MSI'ın Militart Class III konseptini temel alıyor.
Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, iki adet PCIe x16 slotu ile gelen anakart AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileriyle çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Başta uzun ömürlü katı kapasitörler olmak yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakartta profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da yer veriliyor.
Diğer özellikleri arasında dört adet USB 3.0 portuna, SATA-III konnektörlerine, 7.1 kanal ses desteğine ve Gigabit Ethernet portuna yer verilen X79MA-GD65'te kart üstü Clear CMOS butonu da bulunuyor. Yüksek performanslı mini-bilgisayar kurmak isteyen kullanıcıların hedeflendiği MSI X79MA-GD45'in kullanıma sunulacağı tarih ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
MSI'ın X79 çipsetli Micro-ATX anakartı X79MA-GD45 detaylandı
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arseniCem 7 yıl en beğenilen
ya şu yaris reklamı açılmıyo mu sayfanın ortasında deli ediyor beni..

bu reklam işini abarttılar artık dh yöneticileri!


ya şu yaris reklamı açılmıyo mu sayfanın ortasında deli ediyor beni..bu reklam işini abarttılar artık dh yöneticileri!
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Manero 6 yıl
Şu yorumları okuduktan sonra ürünü almaktan vazgeçtim.

newegg.com/...

vatanbilgisayar.com/...
Burned Up
Pros: none

Cons: At first power on, I heard a pop and smelled smoke and now, no post and no BIOS is present. Returning.


MSI = Garbage
Pros: You don't have to mess with a pesky warranty like other products because MSI doesn't have a real warranty. Their digital RMA webpage has been unable to process any orders for end users for 4 years now, but MSI refuses to acknowledge that they have it that way on purpose.

WARNING !
Pros: NONE

Cons: THIS BOARD IS JUNK. STAY AWAY! MSI HAS A LOT OF NERVE SELLING DEFECTIVE GARBAGE LIKE THIS. I WILL NEVER TOUCH ANOTHER MSI PRODUCT. YOU HAVE BEEN WARNED.

This board has problems
Pros: Specs are impressive on paper.

Cons: Defective, and it appears other people are reporting the same issue. System typically attempts to boot for 10 seconds, then resets as it fails to post. It appears that this batch of motherboards are defective right out of the gate. I hope MSI is listening and corrects the issues.

Stay away from this board!
Pros: None

Cons: Board goes into shut down and start up loop continuously, and does not show anything on the screen. Not even clrearing CMOS fixed the issue. I suppose it could be my i7 3820 not supported, but an unsupported processor should still allow the BIOS to work, else how can you update the BIOS then?


Died after 1 week
Pros: Worked great for about a week.
I don't overclock so that is not evaluated.
Newegg was fast in service/shipping.
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rotten81 6 yıl
İşlemciye 700lira civarı verirken (en az) anakartı bu tip seçmek mantıksız
Yorumlarda fena
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dreamblue35 7 yıl
hocam pcı3.0 ve ddr5 ram satandart olmadıktan sonra gerçekten gereksiz bir teknoloji yatırımı
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Manero 6 yıl
İlk bakışta özellikli bir anakart gibi duruyor ama hakkında olumsuz yorumlar yapılmış.

newegg.com/...
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murat.nur 7 yıl
byi Anakarttaki onboard ram i isteyen kullansın , istemeyen ayrı taksın demişisin ama ayrı takmak isteyen için böyle anakart almak ekstra maliyet demek. İşlemci ile beraber gelen gpu kullanmayanlar da gene fazladan para ödemek zorunda kalıyorlar.
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alpa07 7 yıl
Yeni ram slotu yerleri hiç iyi gözükmüyor.eskisi daha iyiydi
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ykanat 7 yıl
bencede onboard ram koymak hemde bu derece bir anakarta saçma .. ancak fusion veya atomlara koyulabilir ...
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byi 7 yıl
CPU larda GPU var isteyen kullanıyor istemeyen kullanmıyor. Anakartlarda da olsun isteyen kullansın istemeyen ayrı taksın!
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CodeMachine 7 yıl
İstediğin ram i takmak varken onboard ram hiç mantıklı değil.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
z68 bırakıp da bunu almamm ;)
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aykutx 7 yıl
standart kullanıcılar için ideal bence
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