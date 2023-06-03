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    MSI, dünyanın ilk USB-4 eklenti kartını tanıttı: 40Gb/s hız, 100W güç ve daha fazlası

    PC pazarının önde gelen isimlerinden MSI, CES 2023 kapsamında dünyanın ilk USB-4 eklenti kartını tanıttı. PCIe destekli bu kart, hem şarj hem de ekran bağlantı seçeneklerini genişletmeyi hedefleyor. 
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    MSI, dünyanın ilk USB-4 eklenti kartını tanıttı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde sona eren Computex 2023 etkinliği, her yıl olduğu gibi heyecan verici yeni teknolojiler ve duyurular ile karşımıza çıktı. Bu bağlamda etkinliğinin en önemli katılımcılarından MSI, kullanıcıların şarj etme ve ekran bağlantı seçeneklerini genişletmelerine olanak tanıyan dünyanın ilk PCIe USB-4 eklenti kartını tanıttı. İşte ilk bilgiler. 

    MSI dünyanın ilk USB-4 eklenti kartını tanıttı

    Paylaşılan detaylara göre PCIe USB4 kartı, 40Gb/s aktarım hızında biri 100 W'a kadar güç sağlayabilen iki adet DisplayPort bağlantı noktası ve iki adet USB-C çıkışı içeriyor. Ayrıca MSI, birincil USB-C bağlantı noktasının hızlı şarj desteği sunacağını doğruladı. İkinci çıkış ise 27W'a kadar güç sunacak. DP üzerinden sunulan 100W'lık değerin ise, tablet, el konsolları ve hatta ince dizüstülere kadar yeterli olacağını söyleyebiliriz. 

    MSI, dünyanın ilk USB-4 eklenti kartını tanıttı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Thunderbolt ve USB4, Thunderbolt 3 tabanlı USB4 1.0 standardının duyurusundan bu yana benzer özelliklere ev sahipliği yapıyor. 2022 yılında her iki standart, aktarım hızlarını en az iki katına çıkarması gereken güncel sürümleri ile karşımıza çıktı. USB4 2.0 ve henüz adı açıklanmayan yeni nesil Thunderbolt, her iki yönde de 80Gb/s veri aktarım hızı sunacak. Ancak bu standartın yaygın kullanıma açılması için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

    Karta dönecek olursak, MS-4489 ekran kartlarına benzer şekilde 6 pinli bir konektör üzerinden destekleniyor. Fiziksel PCIe arabirimi ise x8. Ancak yalnızca x4 hattını kullanıyor. MSI, eklenti kartının çıkış tarihi veya fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak tüm detayların önümüzdeki haftalarda yanıt bulacağını düşünüyoruz.

    Ayrıca Computex 2023'te tanıtılan tek ürünün bu olmadığını da belirtelim. Görücüye çıkan diğer teknolojiler arasında, Wi-Fi 7 desteğine sahip yeni Z790 anakartlar, ses değiştiren bir uygulama, 6GB/s ağ yönlendirici, yeni RTX 4060 Ti ekran kartları, 49 inç 240Hz QD-OLED monitör (çözünürlüğü belirsiz) ve Meteor Lake CPU destekli Prestige 16 dizüstü modeli yer alıyor.

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    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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    esn sonar afk bot ban riski biostar ekran kartı alınır mı tefal mi philips mi hd 100546 b

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