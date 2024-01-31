MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı: Rakiplerinden pahalı

MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı
Kaçıranlar için MSI Claw, iki farklı konfigürasyonda kullanıcılara sunulacak; Intel Core Ultra 5 135H ve daha güçlü Core Ultra 7 135H. Bunlar arasından ilk sürüm, 14 çekirdek, 18 iş parçacığı, 4,6GHz saat hızı, 7 Xe Çekirdeği ve 2,2GHz GPU saat hızı sunuyor. Core Ultra 7 sürümünde ise, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 4,8GHz'e kadar saat hızı, 8 Xe-çekirdeği ve 2,25GHz GPU saat hızı bulunuyor.
MSI tarafından açıklanan fiyatlara göre MSI Claw'ın Core Ultra 5 135H işlemcili modeli 700 dolar, Core Ultra 7 155H işlemcili modeli ise 750 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Üstelik 1TB depolama alanına sahip modelin 800 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun 600 ila 700 dolar arasında fiyata sahip olduğunu belirtelim. MSI Claw ise rakiplerinden ortalama 50 dolar daha pahalı olacak.
- MSI Claw Core Ultre 7 155H + 16GB RAM + 1TB SSD: 799,99 dolar
- MSI Claw Core Ultre 7 155H + 16GB RAM + 512GB SSD: 749,99 dolar
- MSI Claw Core Ultre 5 135H + 16GB RAM + 512GB SSD: 699,99 dolar
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.