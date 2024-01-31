MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı: Rakiplerinden pahalı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi, Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından taşınabilir el konsolu pazarı tekrarivmelenmeye başladı. Hatta Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun ardından MSI da ilk el konsolu MSI Claw modelini duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise, MSI Claw'ın satış fiyatı resmen netleşti.

MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı

Kaçıranlar için MSI Claw, iki farklı konfigürasyonda kullanıcılara sunulacak; Intel Core Ultra 5 135H ve daha güçlü Core Ultra 7 135H. Bunlar arasından ilk sürüm, 14 çekirdek, 18 iş parçacığı, 4,6GHz saat hızı, 7 Xe Çekirdeği ve 2,2GHz GPU saat hızı sunuyor. Core Ultra 7 sürümünde ise, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 4,8GHz'e kadar saat hızı, 8 Xe-çekirdeği ve 2,25GHz GPU saat hızı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu kuruluma ise 1080p çözünürlüğe ve 500 nit tipik parlaklığa sahip yedi inçlik 120Hz IPS ekran, 16GB LPDDR5 RAM, 512GB/1TB depolama ve 2 saat pil ömrü sunan 53Wh pil paketi eşlik edecek. MSI Claw'ın çıkış tarihi ise halen belirsiz. El konsolu hakkında tüm detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

El konsolu MSI Claw tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. önce eklendi

MSI tarafından açıklanan fiyatlara göre MSI Claw'ın Core Ultra 5 135H işlemcili modeli 700 dolar, Core Ultra 7 155H işlemcili modeli ise 750 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Üstelik 1TB depolama alanına sahip modelin 800 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun 600 ila 700 dolar arasında fiyata sahip olduğunu belirtelim. MSI Claw ise rakiplerinden ortalama 50 dolar daha pahalı olacak.

MSI Claw Core Ultre 7 155H + 16GB RAM + 1TB SSD: 799,99 dolar

MSI Claw Core Ultre 7 155H + 16GB RAM + 512GB SSD: 749,99 dolar

MSI Claw Core Ultre 5 135H + 16GB RAM + 512GB SSD: 699,99 dolar

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