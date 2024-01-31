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    MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı: Rakiplerinden pahalı

    MSI tarafından CES 2024 kapsamında tanıtılan MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı. Peki Asus ROG Ally, Lenovo Legion GO ve Steam Deck'e rakip olacak cihaz, ne kadar satılacak? İşte detaylar...
    MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı: Rakiplerinden pahalı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi, Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından taşınabilir el konsolu pazarı tekrarivmelenmeye başladı. Hatta Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun ardından MSI da ilk el konsolu MSI Claw modelini duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise, MSI Claw'ın satış fiyatı resmen netleşti. 

    MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı

    Kaçıranlar için MSI Claw, iki farklı konfigürasyonda kullanıcılara sunulacak; Intel Core Ultra 5 135H ve daha güçlü Core Ultra 7 135H. Bunlar arasından ilk sürüm, 14 çekirdek, 18 iş parçacığı, 4,6GHz saat hızı, 7 Xe Çekirdeği ve 2,2GHz GPU saat hızı sunuyor. Core Ultra 7 sürümünde ise, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 4,8GHz'e kadar saat hızı, 8 Xe-çekirdeği ve 2,25GHz GPU saat hızı bulunuyor.

    MSI Claw'ın resmi fiyatları açıklandı: Rakiplerinden pahalı Tam Boyutta Gör
    Bu kuruluma ise 1080p çözünürlüğe ve 500 nit tipik parlaklığa sahip yedi inçlik 120Hz IPS ekran, 16GB LPDDR5 RAM, 512GB/1TB depolama ve 2 saat pil ömrü sunan 53Wh pil paketi eşlik edecek. MSI Claw'ın çıkış tarihi ise halen belirsiz. El konsolu hakkında tüm detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    MSI tarafından açıklanan fiyatlara göre MSI Claw'ın Core Ultra 5 135H işlemcili modeli 700 dolar, Core Ultra 7 155H işlemcili modeli ise 750 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Üstelik 1TB depolama alanına sahip modelin 800 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun 600 ila 700 dolar arasında fiyata sahip olduğunu belirtelim. MSI Claw ise rakiplerinden ortalama 50 dolar daha pahalı olacak.

    • MSI Claw Core Ultre 7 155H + 16GB RAM + 1TB SSD: 799,99 dolar
    • MSI Claw Core Ultre 7 155H + 16GB RAM + 512GB SSD: 749,99 dolar
    • MSI Claw Core Ultre 5 135H + 16GB RAM + 512GB SSD: 699,99 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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