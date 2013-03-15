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MSI'ın oyuncular için özel hepsi bir arada bilgisayar modeli olan AG2712'nin fiyatı belli oldu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI'ın oyuncular için özel hepsi bir arada bilgisayar modeli olan AG2712'nin fiyatı belli oldu
Ürettiği başarılı bilgisayar donanımları ile tanıdığımız MSI'ın hepsi bir arada formunda geliştirdiği bilgisayar modeli olan AG2712'nin satış fiyatı belli oldu.
MSI tarafından yakın zamanda kullanıcılar karşısına çıkartılan AG2712 hepsi bir arada oyuncu bilgisayarının, Mart ayı sonunda Avrupa için 2,350$ fiyat etiketi ile satılacağı açıklandı. Daha önce fiyat bilgisi yayınlanmayan modelin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, 27" 1920x1080P LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik LCD ekran, Intel'in Ivy Bridge mimarisine dayanan i5 ve i7 işlemci seçenekleri, Nvidia GeForce GTX 670MX mobil ekran kartı yanında, HDMI, VGA, USB 3.0/2.0, LAN portları, THX TruStudio Pro ses teknolojisi ve Wi-Fi bağlantı seçenekleri çıkıyor.
Ayrıca MSI'dan gelen son bilgilere göre firmanın 22" ekran boyutuna sahip benzer bir modelin de yakın zaman içerisinde farklı teknik seçenekler ve daha düşük fiyat etiketi ile satışa çıkarılacağı belirtiliyor.

http://www.tomshardware.com/news/MSI-AG2712-Gaming-CeBIT-All-In-One,21458.html#xtor=RSS-181 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 6 yıl
Güzel Ürün,Donanımda İyi,Gpu'da Fena Değil,Zaten Nvidia Tarafında En Fazla Gtx680Mx Yada Gtx780M Koyulabilirdi.Ama Ben Yinede Amd 7970M Diyorum,Bi Kaç Oyundan Yaptığım Karşılaştırmalı Testlerde 680m Ve 680mx'in Daha Başarılı Olması Lazımken 7970M Mükemmel Sonuçlar Veriyor.Bu Arada Bahsi Geçen Cihazında Fiyatı Çok Pahalı.
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