MWC 15: LG ile yeni mobil teknolojileri konuştuk!

aspirin_00 g4 neden geride kaldı? ne zaman çıkacak ip ucu vsss arkadaş oradayken neden bahsedilmemiş. millet yeni amiral gemilerini tanıtırken bu zamanda neden g4 geri planda kaldı..
Herife neden böyle sorular soruyorsunuz,adamın dili dolaştı Bırakın LG yatırım yapmasın bizim ülkeye,hak ettiği değeri bulacağını zannetmiyorum.Ülke de ki telefon satışlarını baz alırsak %80 gibi bir oran genelde popülatif ürünleri kullanıyor.
Hakkı yenir bu ülkede LG'nin.
1 ay sonra tanıtılacak.
Cevap: Standımız kavisli.