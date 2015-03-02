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MWC 15: LG ile yeni mobil teknolojileri konuştuk!

4 yıl
13,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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2015 Mobil dünya kongresi kapsamında firmanın yeni stratejilerini konuştuk!

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Pablo Escobar 4 yıl
Ender hocam,

Herife neden böyle sorular soruyorsunuz,adamın dili dolaştı
Bırakın LG yatırım yapmasın bizim ülkeye,hak ettiği değeri bulacağını zannetmiyorum.Ülke de ki telefon satışlarını baz alırsak %80 gibi bir oran genelde popülatif ürünleri kullanıyor.
Hakkı yenir bu ülkede LG'nin.
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Firaristt 4 yıl
Abi öyle sorulur mu ya? Adamcağız bile keskin soru dedi. Vergiyi geçirecekler, size de bize de şimdiden geçmiş olsun dese daha iyiydi.LG'den ümitliyim, fiyat konusunda G2'deki gibi yüksek performans, düşük fiyat politikasına daha ağırlık verirler ve güncellemeleri de daha çabuk verirlerse o pazar payı 1 senede ikiye katlar.
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yussogs 4 yıl
Mayıs diyorlardı en son
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Tazmanya cenevarı 4 yıl
g2 ye lolipop isterük inş nisanda gelir ya :)
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Gece772 4 yıl
Bakalım nasıl
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aspirin_00 4 yıl
g4 neden geride kaldı? ne zaman çıkacak ip ucu vsss arkadaş oradayken neden bahsedilmemiş. millet yeni amiral gemilerini tanıtırken bu zamanda neden g4 geri planda kaldı..
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sezer1578 4 yıl aspirin_00
aspirin_00
g4 neden geride kaldı? ne zaman çıkacak ip ucu vsss arkadaş oradayken neden bahsedilmemiş. millet yeni amiral gemilerini tanıtırken bu zamanda neden g4 geri planda kaldı..

1 ay sonra tanıtılacak.
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afulkem 4 yıl
G2 deki gibi Fiyat performans dengesi güzel olursa Türkiye de pazar payları artarak devam eder.
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Xloud 4 yıl
Soru: Yeni giriş seviyesi modeller magna joy vs. Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Cevap: Standımız kavisli.
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mu5tafa 4 yıl
G2 ye ne zaman gelecek lolilop :)
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