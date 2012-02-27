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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2012: LG Mobile'dan çift sim kart destekli telefon: T385

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, Mobil Dünya Kongresi esnasında Android işletim sistemli Optimus serisinin yanısıra çift sim kart desteği sunan T385 modeliyle karşımıza çıktı.
Güney Koreli firmanın klasik tasarım çizgilerini taşıyan T385'te 3.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Hücresel ağlar veya Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanabilen cep telefonu, beyaz, siyah ve bordo olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyat bilgisi üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.



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DH Misafiri 7 yıl
abicim bu telefo uyan kap yok mu ya
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seavoice 7 yıl
selamlar yeni aldım bu modeli viber yüklemek istiyorum ancak google play store desteklemiyor ne yapmam gerek arklar?
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Emre Kocakaya 7 yıl
Herkes teknoloji manyağı değil,tabiki bu ürününde alıcısı olacak,bencede gayet güzel olmuş,ben alırmıyım,hayır almam çünki ben manyağım :).
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E_Aydin35 7 yıl
Ne bu böyle ya Lg hep düşük sistemli telefonlar sunuyor belki bir stratejidir yada genelde orta seviye insanlara hitap amaçlıdır ama biraz daha iyi olmalı bence..
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vetivet 7 yıl

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