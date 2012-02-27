MWC 2012: LG Mobile'dan çift sim kart destekli telefon: T385

LG Mobile, Mobil Dünya Kongresi esnasında Android işletim sistemli Optimus serisinin yanısıra çift sim kart desteği sunan T385 modeliyle karşımıza çıktı.

Güney Koreli firmanın klasik tasarım çizgilerini taşıyan T385'te 3.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Hücresel ağlar veya Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanabilen cep telefonu, beyaz, siyah ve bordo olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyat bilgisi üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.





