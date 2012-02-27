MWC 2012: LG Mobile'dan çift sim kart destekli telefon: T385

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LG Mobile, Mobil Dünya Kongresi esnasında Android işletim sistemli Optimus serisinin yanısıra çift sim kart desteği sunan T385 modeliyle karşımıza çıktı.
Güney Koreli firmanın klasik tasarım çizgilerini taşıyan T385'te 3.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Hücresel ağlar veya Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanabilen cep telefonu, beyaz, siyah ve bordo olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyat bilgisi üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.
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