MWC 2013 : HP, 7 inçlik bütçe dostu tabletini tanıttı





Önceki yıl yaşadığı başarısız TouchPad tablet deneyiminden sonra uzun süre pazardan uzak kalan HP, Android işletim sistemli bir tablet üreteceği dedikodularını haklı çıkararak MWC 2013 etkinliğinde ilk Android tabletini tanıttı. HP'nin yeni ürünü Slate 7 adını taşıyor.





Üst seviye bir cihazın aksine karşımızda HP'nin 7 inçlik tablet pazarında iddialı olmayı planladığı ucuz bir ürün duruyor. Slate 7 modelinde 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, 1.6GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 3MP çözünürlükte arka kamera, microSD desteği, VGA ön kamera, 10.7mm kalınlık, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. HP yeni bir arayüz kullanmak yerine saf Android kullanıcı arayüzünü kullanmayı tercih etmiş.





Bununla birlikte Dr.Dre ile uzun bir ortaklık süreci bulunan HP, Beats Audio ses teknolojisini tablet modeline entegre etmiş. Böylece Beats Audio özellikli ilk Android tablet de Slate 7 oluyor. Ayrıca kablosuz yazdırma desteği sunan ePrint uygulaması da tablette yerini almış. Donanım olarak pek birşey sunmayan HP'nin, ürününü iki önemli teknolojisi ile desteklediğini görüyoruz. Batarya 5 saat video oynatımına imkan tanıyor.





HP, yeni tabletini 169$ fiyat etiketi ile Nisan ayında satışa sunacak. Üç farklı renk seçeneği ile gelecek modelin ilk etapta hangi ülkelerde satışa sunacağı bilinmiyor.

http://androidheadlines.com/2013/02/hp-unveils-the-slate-7-jelly-bean-tablet-available-in-april-for-169.html