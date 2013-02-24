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MWC 2013 : HP, 7 inçlik bütçe dostu tabletini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : HP, 7 inçlik bütçe dostu tabletini tanıttı

Önceki yıl yaşadığı başarısız TouchPad tablet deneyiminden sonra uzun süre pazardan uzak kalan HP, Android işletim sistemli bir tablet üreteceği dedikodularını haklı çıkararak MWC 2013 etkinliğinde ilk Android tabletini tanıttı. HP'nin yeni ürünü Slate 7 adını taşıyor.

Üst seviye bir cihazın aksine karşımızda HP'nin 7 inçlik tablet pazarında iddialı olmayı planladığı ucuz bir ürün duruyor. Slate 7 modelinde 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, 1.6GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 3MP çözünürlükte arka kamera, microSD desteği, VGA ön kamera, 10.7mm kalınlık, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. HP yeni bir arayüz kullanmak yerine saf Android kullanıcı arayüzünü kullanmayı tercih etmiş.

Bununla birlikte Dr.Dre ile uzun bir ortaklık süreci bulunan HP, Beats Audio ses teknolojisini tablet modeline entegre etmiş. Böylece Beats Audio özellikli ilk Android tablet de Slate 7 oluyor. Ayrıca kablosuz yazdırma desteği sunan ePrint uygulaması da tablette yerini almış. Donanım olarak pek birşey sunmayan HP'nin, ürününü iki önemli teknolojisi ile desteklediğini görüyoruz. Batarya 5 saat video oynatımına imkan tanıyor.

HP, yeni tabletini 169$ fiyat etiketi ile Nisan ayında satışa sunacak. Üç farklı renk seçeneği ile gelecek modelin ilk etapta hangi ülkelerde satışa sunacağı bilinmiyor. 

http://androidheadlines.com/2013/02/hp-unveils-the-slate-7-jelly-bean-tablet-available-in-april-for-169.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
GUNUMUZDE BU TUR OZELLIKLI TABLETLERE ANCAK ILKOKUL VEYA ANAOKULLU COCUKLARA ALINIR.ILK DENEYIMLERI VE OYUN OYNAMAK AMACLI.
ZATEN BASKA BIR KITLEYE HITABI DUSUNULEMEZ.
SEN KALK HP FIRMASI OLARAK BU CIHAZI YAPARSAN
BU ALEMDE BIRAK HUSRAN YASAMAYI.BATARSIN.
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aura7 6 yıl
Fiyat 500 lere çıkarsa tercih nexus 7 lere döner.
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wolferto 6 yıl aura7
aura7

Fiyat 500 lere çıkarsa tercih nexus 7 lere döner.

nexus de micro sd desteği yokki:) tegra 3 bu işlemciden iyimi
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Bender B. Rodriquez 6 yıl
beats audio olmasi bisey degistirmiyor bence zaten tablet veya android cihazlara entegre edilebiliyor sonradan tablet pazarin baya gerisinde kalmis eger fiyati 399 tl den fazla olursa 2. bi husran demektir
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Bender B. Rodriquez
mico82

beats audio olmasi bisey degistirmiyor bence zaten tablet veya android cihazlara entegre edilebiliyor sonradan tablet pazarin baya gerisinde kalmis eger fiyati 399 tl den fazla olursa 2. bi husran demektir

Donanım olarak varsa durum değişir. ama yazılımsal olarak varsa bile çok şey değiştirir.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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V4LKyR 6 yıl
Helal be HP, pazara hoşgeldin. :)
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hollowman_ 6 yıl
beats audio 'ye sahip bir tablet ve fiyatı 169 dolar, gayet uygun. Hedef kitlesini çok iyi seçmiş.
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fujhen 6 yıl
Hp touchpad gibi beats audio var umarım aynı ses performansını gösterir
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savasserter 6 yıl
Çözünürlük en az 1280x800 olmalıydı
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ozan_26 6 yıl
Nexus 7 varken gereksiz bence,üstüne ekleyip ipad mini alır insanlar veya note ile standart ipad
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Fx_57,5 6 yıl
ülkemizde ipadmini ile yakın fiyat aralığında olur 100tl daha veriyim ipad aliyim diye düşünülür ve tutmaz.
tabi türkiye fiyatı kırılma noktası.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Ekrem bey , mwc 2013 basladi mi yoksa bunlar sizinti haberler mi ? Bildigim kadariyla 25 subatta baslayacakti , hadi saat farkiyla 25 subat olsun da kongre gece 12 de mi basladi ?
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Fenomenon 6 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
ülkemizde ipadmini ile yakın fiyat aralığında olur 100tl daha veriyim ipad aliyim diye düşünülür ve tutmaz.
tabi türkiye fiyatı kırılma noktası.

fiyat kesinlikle ipad mini kadar olmaz bence en fazla 400 TL civari olur, o yuzden iyi bi alternatif olabilir
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tugares 6 yıl
Aynen; fiyat açısından rekabetçi bir tablete benziyor..
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