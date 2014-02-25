MWC 2014 : Çift ekranlı Yotaphone güncellendi





Rafa kalkmak üzereyken dönemin devlet başkanı Putin tarafından yeniden hayata geçirilen çift ekranlı YotaPhone, MWC 2014 fuarında yeni modeli ile karşımıza çıktı. YotaPhone 2 olarak adlandırılan cihaz eskiye oranla önemli iyileştirmeler sunuyor.





Donanım olarak yükseltilen cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2550mAH gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 8.9mm kalınlık, 140gr ağırlık, Android işletim sistemi şeklinde üst seviye özellikler mevcut.





Cihazın en dikkat çekici yönü arka taraftaki e-ink ekranı. E-ink ekran teknolojisi gri tonlarına yer verdiği için hem gözleri yormuyor hem de az enerji tüketiyor. YotaPhone 2, 4.7 inçlik 960x540 piksel çözünürlükteki dokunmatik e-ink ekranına pek çok fonksiyon yükleyerek kullanım oranını artırmayı amaçlıyor. Böylece sadece ön ve arka ekran karma kullanımı ile 3 güne kadar batarya ömrü sunulabiliyor.





İlk nesilde dokunmatik olmayan bu ekran çok fazla fonksiyonel değildi. Ancak ikinci nesilde arka ekranda çağrı, SMS, mail gibi bildirimlerin yanında cihazın genel bilgileri takip edilebiliyor, borsa ve döviz kurları izlenebiliyor, mini oyunlar oynanabiliyor, mesajlaşma yapılabiliyor.





Bununla birlikte YotaPhone 2 uluslararası pazarlara da çıkmayı planlıyor. Önümüzdeki aylarda ABD ve Çin'de piyasaya çıkacak olan telefon Batı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde de yıl sonuna kadar satışa sunulmuş olacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

http://www.phonearena.com/news/Dual-screen-YotaPhone-2-packs-a-5-1080p-screen-up-front-and-e-ink-display-on-the-back_id53009