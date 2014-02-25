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MWC 2014 : Çift ekranlı Yotaphone güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,1b
2
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Çift ekranlı Yotaphone güncellendi

Rafa kalkmak üzereyken dönemin devlet başkanı Putin tarafından yeniden hayata geçirilen çift ekranlı YotaPhone, MWC 2014 fuarında yeni modeli ile karşımıza çıktı. YotaPhone 2 olarak adlandırılan cihaz eskiye oranla önemli iyileştirmeler sunuyor. 

Donanım olarak yükseltilen cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2550mAH gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 8.9mm kalınlık, 140gr ağırlık, Android işletim sistemi şeklinde üst seviye özellikler mevcut.

Cihazın en dikkat çekici yönü arka taraftaki e-ink ekranı. E-ink ekran teknolojisi gri tonlarına yer verdiği için hem gözleri yormuyor hem de az enerji tüketiyor. YotaPhone 2, 4.7 inçlik 960x540 piksel çözünürlükteki dokunmatik e-ink ekranına pek çok fonksiyon yükleyerek kullanım oranını artırmayı amaçlıyor. Böylece sadece ön ve arka ekran karma kullanımı ile 3 güne kadar batarya ömrü sunulabiliyor.

İlk nesilde dokunmatik olmayan bu ekran çok fazla fonksiyonel değildi. Ancak ikinci nesilde arka ekranda çağrı, SMS, mail gibi bildirimlerin yanında cihazın genel bilgileri takip edilebiliyor, borsa ve döviz kurları izlenebiliyor, mini oyunlar oynanabiliyor, mesajlaşma yapılabiliyor. 

Bununla birlikte YotaPhone 2 uluslararası pazarlara da çıkmayı planlıyor. Önümüzdeki aylarda ABD ve Çin'de piyasaya çıkacak olan telefon Batı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde de yıl sonuna kadar satışa sunulmuş olacak. Fiyatı ise henüz belli değil. 

http://www.phonearena.com/news/Dual-screen-YotaPhone-2-packs-a-5-1080p-screen-up-front-and-e-ink-display-on-the-back_id53009 Yorum Yaz
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Fenomenon 5 yıl en beğenilen
mesaj gönderilebilse, müzik çalar kontrol edilse, arama yapılsa, hatta bazı ek uygulamalarla whatsapp türü mesajlaşma uygulamaları kullanılabilse 2. ekran gerçekten çok kullanışlı olabilir. sonuçta e-ink çok az enerji tüketiyor.
mesaj gönderilebilse, müzik çalar kontrol edilse, arama yapılsa, hatta bazı ek uygulamalarla whatsapp türü mesajlaşma uygulamaları kullanılabilse 2. ekran gerçe...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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_Suat_ 5 yıl
İki senedir çıktı çıkacak diye konuyu sündürdüler. Şimdide sene sonu deniyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Amerika koreliler cinliler dururken ruslardan böyle bi hamle güzel
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DownClock01 5 yıl
Rus aklı...
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pixelliumdh90 5 yıl
mesaj gelse özel saklayamazsın arkadaki adam direk görür onu hic aklınıza gelmedimi :D
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Rouvax 5 yıl
bence tasarım çok güzel görünüyor
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fatih069 5 yıl
boyle bir telefonun bence hala geliştirilmeye ihtiyacı var ama
telefon+e-reader+basit telefon işlemleri için e-ink ekran
çok güzel bir kombinasyon olmus
insan yenilik diyince boyle seyler bekliyor
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bozcan 5 yıl
Çok güzel bir fikir.
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Stewie G. 5 yıl
gm yi bekliyoruz
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melfur 5 yıl
Vay şu gmd elite tanıtımını paylaşın artık mesut bey yapmış röportajı
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ihsando77 5 yıl
pili muhtemelen çıkmıyor ama bence harika olmuş.Aferim ruslara.Çift ekran iyi bir fikir.
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