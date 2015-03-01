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MWC 2015 : Archos yeni alt seviye akıllı telefonlarını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Archos yeni alt seviye akıllı telefonlarını tanıttı

Donanım çizgisini genelde alt seviyede tutarak bütçe dostu cihazlar sunmayı alışkanlık haline getiren Archos, MWC 2015 fuarına da 200$ seviyesi altında fiyatlandırdığı yeni akıllı telefonlarını getirdi.
Cihazlardan ilki 50 Oxygen Plus adını taşıyor. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan 50 Oxygen Plus, 1.4GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor ve 1GB RAM ile sistemi destekliyor.
Android 4.4 işletim sistemi ile çalışan cihazda 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3G veya 4G seçeneği şeklinde özellikler mevcut. 4G seçeneğinde Android 5.0 olacak. Modelin 3G versiyonu bu ay, 4G versiyonu da Haziran ayında piyasaya çıkacak. Model 200$ seviyesinin biraz altında konumlanacak.
Archos'un diğer 3 modeli 52 Platinium, 59 Xenon ve 62 Xenon akıll telefonlar benzer donanım özelliklerine sahip. 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 4 çekirdekli Mali-T450 grafik birimi, 720p ekran çözünürlüğü, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza ve 8MP çözünürlüğünde arka kamera modelde ortak.
52 Platinium modelinde 5.25 inçlik ekran ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 59 Xenon modelinde 5.9 inçlik ekran ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 62 Xenon modelinde ise 6.27 inçlik ekran ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde farklılıklar mevcut. Modellerin fiyatları ise sırasıyla 145$, 158$ ve 170$ olarak belirlenmiş. Cihazlar önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.



http://www.phonearena.com/news/Archos-shows-new-budget-Android-smartphones-with-big-displays-at-MWC-2015_id66601 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bu su geçirmez telefon tanıtırken fail olan firma değil mi



Birde niye modellerden biri 158$ ? 160$ a falan yuvarlasaymışlar ya
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