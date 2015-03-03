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MWC 2015 : Intel yeni Atom işlemcilerini detaylandırdı

4 yıl
2,4b
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14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Intel yeni Atom işlemcilerini detaylandırdı

Atom işlemciler konusunda yeni bir yapılanmaya gideceğinin sinyallerini veren Intel, MWC 2015 fuarında yeni işlemcilerin de detaylarını açıkladı. Adlandırma içerisinde ilk kez yeni ve eski işlemciler birarada olacak.
Intel yeni işlemcilerini Atom x3, x5 ve x7 şeklinde isimlendiriyor. Atom x3 işlemcisi Bay Trail platformunu temel alıyor ve 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Seride 3 tane işlemci mevcut ve 2 ila 4 çekirdekli olarak değişiyor. Bunlardan bir tanesinde LTE modem entegre ve Intel için bir ilk olacak. Diğerlerinde 3G modem harici olarak yer alıyor. Ayrıca 4 çekirdekli bir üyede de Rockchip imzası yer alıyor. Grafik birimi olarak ise sırasıyla Mali-T400, T450 ve T720 yer alıyor. Atom x3 serisi 150$'a kadar olan mobil cihazlarda kullanılacak.
Atom x5 ve x7 serisi ise 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen Cherry Trail mimarisini temel alıyor. 64-bit mimarisini kullanan serilerde kamera üzerinden mesafe ölçebilen RealSense gibi önemli teknolojilere yer veriliyor. Grafik birimi olarak ise Intel HD 5000 serisi tercih edilmiş. Intel XMM 726x iletişim modemleri ile LTE Cat. 6 desteği sunan yongasetleri 119$-449$ fiyat aralığındaki tabletler 2'si 1 arada cihazlar için tasarlanmış. Atom x serisi yaz aylarına doğru piyasada olacak.
Intel ayrıca Braxton kod adını verdiği akıllı telefonlara yönelik güçlü bir Atom yongaseti üzerinde çalışıyor. Intel'in bu yongaseti ile Windows Phone ekosistemine de giriş yapabileceği belirtiliyor.



http://www.anandtech.com/show/9026/intel-at-mwc-2015-sofia-rockchip-low-cost-integrated-lte-atom-renaming-and-14nm-cherry-trail Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Atom denen nane netbooklarda tam bir fiyaskoydu, ama mobile iddialı geliyorlar gibi duruyor, hayırlısı
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uçan tekme 4 yıl
2 saatte pili tüketen atom işlemcili zen5 leri türkiyede sattılar.önce bunun hesabını versinler aga.

zen5 anakonusu ağlama duvarına döndü bu yüzden.

onunçün telefon alırken işlemcisine dikkat etmekte fayda var.benzer şeyi qualcomm da yaptı.1080p de cayır cayır ısınan s800 ve 801 i ile voleyi vurdular.olan tüketiciye oldu.cayır cayır yandı tüketici.

samsung exynos ile bunlara darbeyi vurdu geçti.
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emir kustirika 4 yıl
kesinlikle katılıyorum bir zamanların altarnatifsiz wintel (windows+intel) pcleri artık gelsinler cep telefonu dünyasına zaten gereğinden fazla vakit kaybettiler bilgisayarımda kurduğum bütün programları kurabilelim telefonlarımıza bilgisayarda oynadığım total war / need for speed vesaireyi oynayabilelim
yeter gayri wintel koydun bizi yaban ellerde :D
bu yazıyı AMD yi çok seven biri olarak yazdım varın siz düşünün
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Guest423434424 4 yıl
X3 üvey evlat bir amd sever olarak güldüm
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Elsa 4 yıl
Intel Google'a baskı yapıp X86 sürüm çıkartırsın. Port X86nın sorunlarından baygınlık geldi. Aynı sorunlar Zenfoneda da var.
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dakamon 4 yıl
İnşallah Windows Phone ekosistemine girer şu intel ya. Sürekli snapdragon snapdragon. Farklı aktörlerde çıksın artık ortaya
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Elsa 4 yıl dakamon
dakamon
İnşallah Windows Phone ekosistemine girer şu intel ya. Sürekli snapdragon snapdragon. Farklı aktörlerde çıksın artık ortaya

Windows her donanıma farklı optimizasyon yapıyor ve Android açık kaynak kodlu olduğu için Intel Android'i kendisi için X86ya port etti. Android resmi olarak X86 desteklemiyor. Android RISC(ARM) için yapılmış bir platformdur.
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MetalWave 4 yıl
asus eee pc lerdeki atom gibiyse beter olsun.

Netbooksun arkadaş 720p video oynatamıyorsun. web üzerinden video açmaya kalkın 480p de bile sıkıntı yaşıyorsun. note 2 telefonum bile bu rezil işlemciden kat ve kat daha fazla işlem yapıyor.

dedimki belkide windowstan kaynaklanıyor andorid kurdum sırf eee ler için yapılan samsung ace bile daha performanslı çalıştı. aynı androidi laptopa kurdum yağ gibi aktı hani pc donanımına uyumsuz olur desek oda değil.

işlemci üstünde atom yazıyorsa ben orayı terk ediyorum
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Elsa 4 yıl MetalWave
MetalWave
asus eee pc lerdeki atom gibiyse beter olsun.

Netbooksun arkadaş 720p video oynatamıyorsun. web üzerinden video açmaya kalkın 480p de bile sıkıntı yaşıyorsun. note 2 telefonum bile bu rezil işlemciden kat ve kat daha fazla işlem yapıyor.

dedimki belkide windowstan kaynaklanıyor andorid kurdum sırf eee ler için yapılan samsung ace bile daha performanslı çalıştı. aynı androidi laptopa kurdum yağ gibi aktı hani pc donanımına uyumsuz olur desek oda değil.

işlemci üstünde atom yazıyorsa ben orayı terk ediyorum

4.4.2 r2 kurun (gparted ile önce ext3 bicimlendirin) bayağı hızlanacaktır.
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The-Engineer 4 yıl MetalWave
MetalWave

asus eee pc lerdeki atom gibiyse beter olsun.

Netbooksun arkadaş 720p video oynatamıyorsun. web üzerinden video açmaya kalkın 480p de bile sıkıntı yaşıyorsun. note 2 telefonum bile bu rezil işlemciden kat ve kat daha fazla işlem yapıyor.

dedimki belkide windowstan kaynaklanıyor andorid kurdum sırf eee ler için yapılan samsung ace bile daha performanslı çalıştı. aynı androidi laptopa kurdum yağ gibi aktı hani pc donanımına uyumsuz olur desek oda değil.

işlemci üstünde atom yazıyorsa ben orayı terk ediyorum

O atomlarla tek ortak noktası ismi herhalde


Zamanında eee pc kullandığımdan ne dediğini çok iyi anlıyorum , şu an da Transformer book T100 (bunda da atom var) kullanıyorum yapamadığı iş yok gibi .
1080p film izlemek falan hiç sorun olmuyo eskisi gibi :)
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oktayakgoz 4 yıl
W10 bakalım taşları ne kadar yerinden oynatacak
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Guaire 4 yıl
Sofia, X3 olmuş.

X5 ve X7, Airmont.

Braxton da Goldmont.

Doğru mu anladım acaba
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