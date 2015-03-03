MWC 2015 : Intel yeni Atom işlemcilerini detaylandırdı





Atom işlemciler konusunda yeni bir yapılanmaya gideceğinin sinyallerini veren Intel, MWC 2015 fuarında yeni işlemcilerin de detaylarını açıkladı. Adlandırma içerisinde ilk kez yeni ve eski işlemciler birarada olacak.

Intel yeni işlemcilerini Atom x3, x5 ve x7 şeklinde isimlendiriyor. Atom x3 işlemcisi Bay Trail platformunu temel alıyor ve 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Seride 3 tane işlemci mevcut ve 2 ila 4 çekirdekli olarak değişiyor. Bunlardan bir tanesinde LTE modem entegre ve Intel için bir ilk olacak. Diğerlerinde 3G modem harici olarak yer alıyor. Ayrıca 4 çekirdekli bir üyede de Rockchip imzası yer alıyor. Grafik birimi olarak ise sırasıyla Mali-T400, T450 ve T720 yer alıyor. Atom x3 serisi 150$'a kadar olan mobil cihazlarda kullanılacak.

Atom x5 ve x7 serisi ise 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen Cherry Trail mimarisini temel alıyor. 64-bit mimarisini kullanan serilerde kamera üzerinden mesafe ölçebilen RealSense gibi önemli teknolojilere yer veriliyor. Grafik birimi olarak ise Intel HD 5000 serisi tercih edilmiş. Intel XMM 726x iletişim modemleri ile LTE Cat. 6 desteği sunan yongasetleri 119$-449$ fiyat aralığındaki tabletler 2'si 1 arada cihazlar için tasarlanmış. Atom x serisi yaz aylarına doğru piyasada olacak.

Intel ayrıca Braxton kod adını verdiği akıllı telefonlara yönelik güçlü bir Atom yongaseti üzerinde çalışıyor. Intel'in bu yongaseti ile Windows Phone ekosistemine de giriş yapabileceği belirtiliyor.









http://www.anandtech.com/show/9026/intel-at-mwc-2015-sofia-rockchip-low-cost-integrated-lte-atom-renaming-and-14nm-cherry-trail