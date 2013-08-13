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Mac OS sistemler için yeni bir fotoğraf düzenleme uygulaması: Composure

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac OS sistemler için yeni bir fotoğraf düzenleme uygulaması: Composure
Çekilen fotoğrafların olduğundan çok daha güzel görünmesini sağlamak adına StuckPixel adlı geliştirici tarafından Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler için hazırlanan Composure uygulaması, kullanımı kolay ve sade ara yüzü ile beğeni topluyor.
Fotoğraflara eklenen birçok yaratıcı unsur ile ortaya oldukça eğlenceli ve farklı sonuçlar çıkartabilen Composure, içerisinde 54 farklı hazır düzenleme seçeneği, 30 farklı filtre, renkleri isteğe bağlı olarak değiştirilebilen 62 farklı çerçeve ve birçok sevimli çıkartma seçeneği barındırıyor. Uygulama ayrıca hazırlanan bu fotoğrafları Facebook ya da Twitter servisleriyle de paylaşabiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Composure uygulamasına Mac App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id656377653?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Daima İleri 6 yıl
"Microsoft Office Picture Manager" varken o neymiş
Daha çok tablet proğramına benziyor.
1 Yanıt Yanıtla
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dreampowder 6 yıl Daima İleri
Zıplayan fil

"Microsoft Office Picture Manager" varken o neymiş
Daha çok tablet proğramına benziyor.

microsoft paint bile daha kullanışlı o programdan

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