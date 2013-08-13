Mac OS sistemler için yeni bir fotoğraf düzenleme uygulaması: Composure

Çekilen fotoğrafların olduğundan çok daha güzel görünmesini sağlamak adına StuckPixel adlı geliştirici tarafından Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler için hazırlanan Composure uygulaması, kullanımı kolay ve sade ara yüzü ile beğeni topluyor.

Fotoğraflara eklenen birçok yaratıcı unsur ile ortaya oldukça eğlenceli ve farklı sonuçlar çıkartabilen Composure, içerisinde 54 farklı hazır düzenleme seçeneği, 30 farklı filtre, renkleri isteğe bağlı olarak değiştirilebilen 62 farklı çerçeve ve birçok sevimli çıkartma seçeneği barındırıyor. Uygulama ayrıca hazırlanan bu fotoğrafları Facebook ya da Twitter servisleriyle de paylaşabiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Composure uygulamasına Mac App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id656377653?mt=12