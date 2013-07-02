Mac bilgisayarlar için yeni bir medya oynatıcı: Wondershare Player

Mac OSX 10.6 ve üzerine işletim sistemine sahip bilgisayar modelleri için Wondershare Software Co. Ltd adlı geliştirici tarafından hazırlanan Wondershare Player, şık tasarımıyla üst seviye bir deneyim vaat ediyor.

Tasarımsal olarak şeffaf yapıda hazırlanan ve MKV, WMV, MPEG, AVI video formatları yanında WMA, MP3, M4A, AAC, FLAC gibi ses formatlarını da destekleyen ve oynatabilen uygulama, kişiselleştirilebilir alt yazı seçenekleri, yarım kalan medya dosyalarına daha sonra devam edebilme özelliği, eklenen medya dosyaları üzerinden otomatik çalma listesi oluşturma ve gizlilik modu gibi ekstra detayları aktif olarak sunabiliyor.

Türkçe dil seçeneği bulunmayan Wondershare Player uygulamasına ücretsiz olarak Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id665046352?mt=12&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_6D91E2EA-7ADE-4771-90B8-57AE4A8D81B8_