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Mac bilgisayarlar için yeni bir medya oynatıcı: Wondershare Player

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
10,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac bilgisayarlar için yeni bir medya oynatıcı: Wondershare Player
Mac OSX 10.6 ve üzerine işletim sistemine sahip bilgisayar modelleri için Wondershare Software Co. Ltd adlı geliştirici tarafından hazırlanan Wondershare Player, şık tasarımıyla üst seviye bir deneyim vaat ediyor.
Tasarımsal olarak şeffaf yapıda hazırlanan ve MKV, WMV, MPEG, AVI video formatları yanında WMA, MP3, M4A, AAC, FLAC gibi ses formatlarını da destekleyen ve oynatabilen uygulama, kişiselleştirilebilir alt yazı seçenekleri, yarım kalan medya dosyalarına daha sonra devam edebilme özelliği, eklenen medya dosyaları üzerinden otomatik çalma listesi oluşturma ve gizlilik modu gibi ekstra detayları aktif olarak sunabiliyor.
Türkçe dil seçeneği bulunmayan Wondershare Player uygulamasına ücretsiz olarak Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id665046352?mt=12&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_6D91E2EA-7ADE-4771-90B8-57AE4A8D81B8_ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Hele şükür oh be! Macde altyazı işi büyük eksikti kesinlikle. Yani daha doğrusu bsplayer'ın mac portu olsa süper olurdu. ama böyle de idare eder. Teşekkür ederim.
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Goedutr 5 yıl
Çok teşekkür ederim . Uygulama çok güzel ve kullanışlı . Özellikle playliste kolay ulaşım olması çok güzel.
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l3ittersweet 6 yıl
arkadaşlar mac ortamına geçmek üzereyim, yakında bir macbook pro retina alacağım ancak eksikliğini hissedeceğim tek birşey var, otomatik altyazı bulan bsplayer, mac'de sorunsuz otomatik türkçe altyazı bulacak program var mı?
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Guest-F8946C419 6 yıl
MplayerX mi bu mu?
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-tayfun- 6 yıl l3ittersweet
l3ittersweet

arkadaşlar mac ortamına geçmek üzereyim, yakında bir macbook pro retina alacağım ancak eksikliğini hissedeceğim tek birşey var, otomatik altyazı bulan bsplayer, mac'de sorunsuz otomatik türkçe altyazı bulacak program var mı?

Merhaba bende windows kullanırken bs playerın altyazı bulma özelliğini çok kullanıyordum.Mac te vlc player kullanıyorum öyle bi özellik yok ama bir program buldum filmi üstüne sürüklediğinizde anında doğru altyazıyı buluyor ve filmin olduğu klasöre otomatik olarak atıyor.Birkaç filmde denedim hatta filmin adını bile değiştirdim yine doğrusunu buldu.Tavsiye ederim buradan indirebilirsiniz. subtitlesapp.com/...
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