Mac için Firefox 28, Web Bildirimleri'ne destek sunuyor

Windows platformunda olduğu kadar Mac platformunda da tercih edilen internet tarayıcılarından olan Firefox güncellendi.

Versiyon 28’e yükselen Firefox, son sürümle birlikte Mac OS X’in Bildirim Merkezi’ne destek vermeye başladı. Böylelikle kullanıcılar Firefox kullanırken web bildirimleri alabilecek ve bunlar otomatik olarak bildirim merkezine düşecek.

Bunun dışında Firefox 28, VP9 video çözümleme, HTML5 ses/video için ses seviyesi kontrol ve çeşitli diğer iyileştirmelerle beraber geliyor.

Firefox 28’e Mozilla’nın sitesinden ulaşabilirsiniz.