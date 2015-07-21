Mac için Tweetbot ufak bir indirim aldı

OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar üzerinde çalışma gösteren alternatif Twitter istemcisi Tweetbot, ufak bir indirim aldı.

Birden fazla zaman tüneli ve pencere desteğiyle Mac kullanıcıları tarafından sevilerek kullanılan Tweetbot, aynı zamanda Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp, Droplr gibi diğer servisleri de aktif olarak kullanılabiliyor ve bildirim merkezine destek veriyor.

Daha önce 13$ fiyat etiketiyle satılan Tweetbot uygulamasına an itibariyle aşağıdan 9,99$'a ulaşabilirsiniz.



