Mac için hazırlanan DiscBurner artık ücretsiz

OSX 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan DiscBurner, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Son dönemde çok fazla kullanılmıyor olmasına rağmen yine de ihtiyaç duyulan DVD / CD yazma işlemleri için hazırlanan DiscBurner, "dmg, iso, cue, toc" ve diğer görsel ile normal dosyaları yazabiliyor, bu yazma işlemi için gereken sürücüyü otomatik olarak algılayabiliyor, piyasada yer alan heme hemen her türlü CD ve DVD'ye destek veriyor ve süreç için otomatik optimizasyon yapabiliyor.





Daha önce 17,99$ fiyat etiketiyle satılan DiscBurner uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id779614719?mt=12