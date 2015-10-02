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Mac için hazırlanan Duplicates Expert, kısa bir süre için ücretsiz

3 yıl
790
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan Duplicates Expert, kısa bir süre için ücretsiz
 
Nektony adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Duplicates Expert, tarihinde ilk defa kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Modern bir arayüz üzerine kurulan Duplicates Expert , adından da anlaşılabileceği üzere sistemde birden fazla kopyası bulunan dosyaları bulma ve silme noktasında görev yapıyor. Bu süreci geliştirilen özel algoritmasıyla hızlı şekilde yerine getiren uygulama, benzer dosyaları dahi algılayabiliyor ve sonuçları grafiksel olarak gözler önüne serebiliyor. Genel olarak sistem temizliğine yardımcı olan Duplicates Expert, taranan içeriklerin detaylarını da vererek olası hataları önleyebiliyor.
Daha önce 17 TL'ye satılan Duplicates Expert, an itibariyle aşağıdan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. 

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