Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac için hazırlanan File Info Professional ücretsiz yapıldı

3 yıl
888
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac için hazırlanan File Info Professional ücretsiz yapıldı
 
Rocky Sand Studio tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan File Info Professional, kısa süre içerisinde yeniden ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüzü bulunan File Info Professional, adından da anlaşılabileceği üzere dosya odaklı çalışma gösteriyor. Kişilerin belirledikleri dosyaları hakkında "SHA1, SHA256, MD2, MD5 ve HEX" gibi detaylı bilgiler sunabilen uygulama, sistemin dahili arama özelliğiyle entegre çalışabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzeri çekiyor ve sürükle bırak mantığıyla çalışma gösterebiliyor.
Daha önce 1$'a satılan File Info Professional uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/file-info-professional/id717126567?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "İftar sonrası çay tadında" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Bilişim Hukuku - Yeni E-Ticaret Kanunu ve Spam Posta ve SMS'lerin Engellenmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim