Mac için hazırlanan File Info Professional ücretsiz yapıldı

Rocky Sand Studio tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan File Info Professional, kısa süre içerisinde yeniden ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzü bulunan File Info Professional, adından da anlaşılabileceği üzere dosya odaklı çalışma gösteriyor. Kişilerin belirledikleri dosyaları hakkında "SHA1, SHA256, MD2, MD5 ve HEX" gibi detaylı bilgiler sunabilen uygulama, sistemin dahili arama özelliğiyle entegre çalışabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzeri çekiyor ve sürükle bırak mantığıyla çalışma gösterebiliyor.

Daha önce 1$'a satılan File Info Professional uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/file-info-professional/id717126567?mt=12&ign-mpt=uo%3D4