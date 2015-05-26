Mac için hazırlanan Magnet uygulaması indirime girdi

CrowdCafe adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Magnet, kısa bir süre için indirime girdi.

Temel olarak çalışma verimliliğini arttırma noktasında görev yapan Magnet uygulaması, çok pencereli işlemler için kişilerin sayfayı eşit şekilde bölümlere ayırmasına imkan tanıyor. Pencerelerin birbirlerine yapışabiliyor olmasıyla bu ayarlamayı kolay bir şekilde yerine getiren uygulama, sisteme bağlı harici ekranlara dahi destek veriyor.

Daha önce 5$'a satılan Magnet uygulamasına an itibariyle buradan 2$'a satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id441258766?mt=12