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Mac için hazırlanan Magnet uygulaması indirime girdi

3 yıl
1,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan Magnet uygulaması indirime girdi
CrowdCafe adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Magnet, kısa bir süre için indirime girdi.
Temel olarak çalışma verimliliğini arttırma noktasında görev yapan Magnet uygulaması, çok pencereli işlemler için kişilerin sayfayı eşit şekilde bölümlere ayırmasına imkan tanıyor. Pencerelerin birbirlerine yapışabiliyor olmasıyla bu ayarlamayı kolay bir şekilde yerine getiren uygulama, sisteme bağlı harici ekranlara dahi destek veriyor.
Daha önce 5$'a satılan Magnet uygulamasına an itibariyle buradan 2$'a satın alabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id441258766?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muhammet_89 3 yıl
Sadece manuel olarak yapılabilecek uygulama ayırmayı program ile biraz kısa yoldan, hızlıca yapıyorsunuz, gerekli mi diye sorarsanız ek bir özellik katmadığı için bence gereksiz, fakat ben ekranı ayırıp işlerimi daha hızlı yapmayı severim, öyle onu çek bunu kaldır uğraşamam derseniz bu fiyata alınabilir ki bence ederi de budur
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