Mac için hazırlanan pano uygulaması "Paste" %70 indirime girdi

Dmitry Obukhov tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Paste, kısa süre için %70 gibi önemli bir indirim aldı.

Basit bir çalışma mantığı bulunan Paste, temel olarak kişilerin panoya yaptıkları kopyalamaları kayıt altına alıyor ve böylece geçmişse dönük olarak verimli bir yapı elde edilebiliyor. Sadece metin değil farklı bağlantılar, görüntüler ve dosyaları da algılayabilen uygulama, arkaplanda çalışma göstererek herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor ve kayıtlanan içerikleri belirlenen kişilerle rahatlıkla paylaşabiliyor.

Daha önce 21 TL fiyat etiketi bulunan Paster uygulamasına an itibariyle aşağıdan 5,29 TL'ye ulaşabiliriniz.