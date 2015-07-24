Mac için ImageEnlarger uygulaması artık ücretsiz

Wenzhi Liao tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit sistemler için hazırlanan fotoğraf odaklı uygulamalardan ImageEnlarger, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Koyu renkli bir arayüzü bulunan ImageEnlarger, temel olarak bünyesine atılan fotoğraflaro tam 50 kat oranında çok büyük kalite kayıpları olmadan büyütebiliyor. Bu işlemi bünyesinde yer alan birçok farklı algoritma ile özelleştirebilen ve ihtiyaca bağlı büyütme sunabilen uygulama, kendi içerisinde temel fotoğraf düzenleme işlemleri de gerçekleştirebiliyor ve 30'dan fazla fotoğraf formatına aktif olarak destek veriyor.

Daha önce 6$'a satılan ImageEnlarger uygulamasını an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edebilirsiniz.