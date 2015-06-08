Mac özel Resolution2 uygulaması ücretsiz yapıldı

Sun Zhı Fend adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Resolution2, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzü bulunan Resolution2 uygulaması, temel olarak ekran çözünürlüğünün değiştirilmesi noktasında görev yapıyor. Mac sistemlerin ayarlarında yer almayan birçok ekran çözünürlüğüne destek veren ve bu çözünürlükler arasında hızlı geçiş sunan uygulama, Yosemite işletim sistemiyle de etkili bir çalışma gösterebiliyor.

Daha önce 5$'a satılan Resolution2 uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id918100130?mt=12