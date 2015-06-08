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Mac özel Resolution2 uygulaması ücretsiz yapıldı

3 yıl
1,5b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac özel Resolution2 uygulaması ücretsiz yapıldı
 
Sun Zhı Fend adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Resolution2, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüzü bulunan Resolution2 uygulaması, temel olarak ekran çözünürlüğünün değiştirilmesi noktasında görev yapıyor. Mac sistemlerin ayarlarında yer almayan birçok ekran çözünürlüğüne destek veren ve bu çözünürlükler arasında hızlı geçiş sunan uygulama, Yosemite işletim sistemiyle de etkili bir çalışma gösterebiliyor.
Daha önce 5$'a satılan Resolution2 uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id918100130?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FightForBeer 3 yıl
Hayatımda bukadar saçma uygulama görmedim. Bedava diye indiriyorsunuz, çözünürlüğü değiştirmek için 20 TL istiyor.Ayrıca ekran çözünürlüğünün üzerindeki çözünürlükleri de desteklemiyor.
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