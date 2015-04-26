Mac özel iFunia PhotoCrop da ücretsiz yapıldı

iFunia tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan iFunia PhotoCrop, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Modern bir arayüzle karşımıza çıkan iFunia PhotoCrop, temel olarak içerisinde atılan fotoğrafları kesme / kırpma noktasında görev yapıyor. Toplu çalışma desteği bulunan uygulama, özel kesme ayarlamaları yanında 1:1, 4:3, 16:9, 2:3 en-bot oranlarını da bünyesinde barındırıyor ve jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif, .tiff, .ico, .icns, .tga, .psd gibi popüler formatlara aktif olarak destek veriyor. Kesilen içerikleri Facebook ya da Twitter gibi popüler sosyal ağlara aktarabilen iFunia PhotoCrop, genele vurulduğu zaman büyük zaman kazancı sağlayabiliyor.

Daha önce 1$'a satılan iFunia PhotoCrop uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id707984569?mt=12