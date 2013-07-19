Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemler için şifre yönetim uygulaması: Dashlane Password Manager

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
431
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac sistemler için şifre yönetim uygulaması: Dashlane Password Manager
Kullandığımız internet sitelerinin sayı olarak çoğalmasına paralel olarak artan şifreleri düzenlemek ve tek bir ortam içerisinde güvenli olarak tutmak amacıyla Dashlane tarafından hazırlanan Dashlane Password Manager uygulaması, başarılı ara yüzü ile rahat bir kullanım vaat ediyor.
Sitelerin kullanıcı adı ve şifrelerini ayrı ayrı tutabilen, kayıt edilen internet sitelerinin logolarını gösteren ve bu sayede farklı karışıklıkları önleyebilen, AES-256 şifreleme standardını kullanan ve bu özellikleri yanında belirlenen veriler üzerinden otomatik form doldurma desteğiyle gelen Dashlane Password Manager, kredi kartı ya da PayPal bilgilerini de güvenli bir şekilde depolayabiliyor.
Mac OSX 10.7 ve üzeri sistemler ile kullanılabilen Dashlane Password Manager, ücretsiz olarak Mac App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id552383089?mt=12 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mybo37 6 yıl en beğenilen
Evet bence de Sony Vaio.. 2007 yılından beri harici ekran kartlı dizüstü modellerinde fan gürültüsü ve aşırı ısınmaya çare bulamayan , donanım yazılımlarını güncellemeyen , uyduruk mika kasalarda ,IPS teknolojisi olmayan açılı bakınca araplaşma veren Led ekranlı sözde multimedia laptopları ... Ses kalitesi desen tiz ses veren hoparlörler keza kulaklık çıkışı da aynı...
Bence de Vaio..
Evet bence de Sony Vaio.. 2007 yılından beri harici ekran kartlı dizüstü modellerinde fan gürültüsü ve aşırı ısınmaya çare bulamayan , donanım yazılımlarını gü...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mybo37 6 yıl en beğenilen
Evet bence de Sony Vaio.. 2007 yılından beri harici ekran kartlı dizüstü modellerinde fan gürültüsü ve aşırı ısınmaya çare bulamayan , donanım yazılımlarını güncellemeyen , uyduruk mika kasalarda ,IPS teknolojisi olmayan açılı bakınca araplaşma veren Led ekranlı sözde multimedia laptopları ... Ses kalitesi desen tiz ses veren hoparlörler keza kulaklık çıkışı da aynı...
Bence de Vaio..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yukuberk 6 yıl
10 imac toplansa 3 VAIO etmiyor işte. Neden böyle bir orantı kurdum bilmiyorum ama tek kral SONY
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "İftar sonrası içilen maden suyu kadar yararlı" Teknoloji ve Oyun programı 6 yıl Mobilite: Sony Honami, iPhone 5S, Galaxy S4 Snapdragon 800, HTC One Mini, Motorola X ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare'dan YPG
DH Forum
Aracımız Çalındı !!!! İstanbul Okmeydanı
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim