Mac sistemler için şifre yönetim uygulaması: Dashlane Password Manager

Kullandığımız internet sitelerinin sayı olarak çoğalmasına paralel olarak artan şifreleri düzenlemek ve tek bir ortam içerisinde güvenli olarak tutmak amacıyla Dashlane tarafından hazırlanan Dashlane Password Manager uygulaması, başarılı ara yüzü ile rahat bir kullanım vaat ediyor.

Sitelerin kullanıcı adı ve şifrelerini ayrı ayrı tutabilen, kayıt edilen internet sitelerinin logolarını gösteren ve bu sayede farklı karışıklıkları önleyebilen, AES-256 şifreleme standardını kullanan ve bu özellikleri yanında belirlenen veriler üzerinden otomatik form doldurma desteğiyle gelen Dashlane Password Manager, kredi kartı ya da PayPal bilgilerini de güvenli bir şekilde depolayabiliyor.

Mac OSX 10.7 ve üzeri sistemler ile kullanılabilen Dashlane Password Manager, ücretsiz olarak Mac App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id552383089?mt=12