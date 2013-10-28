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Mac sistemler için yeni bir temizlik uygulaması: Duplicate Detector

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için yeni bir temizlik uygulaması: Duplicate Detector
Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler için Beth Pemberton adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Duplicate Detector, sistem üzerinde yer alan birbirinin aynısı dosyaları tespit edebiliyor ve sade ara yüzüyle kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Herhangi bir nedenden dolayı oluşmuş aynı sabit disk üzerinde ya da farklı sabit diskler içerisinde yer alan birbirinin aynısı dosyaları arayarak tespit edebilen uygulama, genel sistem taraması veya dosyalara özel arama yapılmasına da imkan verebiliyor. Bulanan dosyaları direkt olarak kendi içerisinde temizleyebilen ve böylece genel olarak yer açabilen Duplicate Detector, belirtildiğini üzere oldukça hızlı çalışma gösterebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Duplicate Detector temizlik uygulamasına direkt olarak buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id731564904?mt=12 Yorum Yaz
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