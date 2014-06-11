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Mac sistemlere ekran görüntüsü alma noktasında yeni alternatif: Explainer

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere ekran görüntüsü alma noktasında yeni alternatif: Explainer
Kitestack Software tarafından OSX 10.8 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar modelleri için hazırlanan en yeni uygulamalardan Explainer, ekran görüntüsü alma noktasında markete yeni bir alternatif getiriyor.
Temel olarak "Cmd-Ctrl-Shift-4" komutuyla yapılan dört farklı bölgesel ekran görüntüsü kaydını, hızlı şekilde tek parça haline getirebilen ve böylece büyük zaman kazancı sağlayan Explainer, özellikle görsel rehberler hazırlarken işe yarıyor ve bu fotoğrafları belirlenen noktalara kaydetmek yanında sosyal ağlardan Facebook'la da paylaşabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Explainer uygulamasına direkt olarak buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id883179399?mt=12 Yorum Yaz
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