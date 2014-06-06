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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemlere özel şifre yönetim/saklama uygulaması Locko ciddi bir indirim aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere özel şifre yönetim/saklama uygulaması Locko ciddi bir indirim aldı
BinaryNights adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Locko, çevrimiçi hayatta artan kullanıcı adı ve şifrelerin toplu olarak bir arada tutulması noktasında görev yapıyor ve artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.

iOS 7'yi andıran beyaz ağırlıklı sade ve modern bir arayüz tasarımıyla gelen Locko, kişilerin farklı internet siteleri, sosyal medya ile bulut depolama platformları ve banka giriş gibi bilgilerini tek bir noktada toplayabiliyor. Bu bilgileri AES-256 ile şifreleyen ve Chrome, Firefox ile Opera bünyesinde çalışarak hızlı erişim sunabilen uygulama, şifreler yanında farklı doküman ve fotoğrafları da istenmeyen gözlerden saklayabiliyor. Locko'nun 1Password'dan aktarma, iCloud temelli senkronizasyon ve JSON formatında dışa aktarma özellikleri de bulunuyor.

Daha önce 41,99 TL fiyat etiketiyle satılan Locko, an itibariyle buradan 1,99 TL'ye elde edilebiliyor. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id863040375?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-A3D65071E 5 yıl
41,99 TL verenler kazıklandı mı şimdi :)
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