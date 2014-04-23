Mac sistemlere özel yeni şifre yönetim / saklama uygulaması: Locko

BinaryNights adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Locko, çevrimiçi hayatta artan kullanıcı adı ve şifrelerin toplu olarak bir arada tutulması noktasında görev yapıyor.

iOS 7'yi andıran beyaz ağırlıklı sade ve modern bir arayüz tasarımıyla gelen Locko, kişilerin farklı internet siteleri, sosyal medya ile bulut depolama platformları ve banka giriş gibi bilgilerini tek bir noktada toplayabiliyor. Bu bilgileri AES-256 ile şifreleyen ve Chrome, Firefox ile Opera bünyesinde çalışarak hızlı erişim sunabilen uygulama, şifreler yanında farklı doküman ve fotoğrafları da istenmeyen gözlerden saklayabiliyor. Locko'nun 1Password'dan aktarma, iCloud temelli senkronizasyon ve JSON formatında dışa aktarma özellikleri de bulunuyor.

Kısa bir süre için 19,99$ yerine 1,99 TL'ye elde edilebilen Locko uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id863040375?mt=12