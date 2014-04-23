Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemlere özel yeni şifre yönetim / saklama uygulaması: Locko

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
293
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac sistemlere özel yeni şifre yönetim / saklama uygulaması: Locko
BinaryNights adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Locko, çevrimiçi hayatta artan kullanıcı adı ve şifrelerin toplu olarak bir arada tutulması noktasında görev yapıyor.
iOS 7'yi andıran beyaz ağırlıklı sade ve modern bir arayüz tasarımıyla gelen Locko, kişilerin farklı internet siteleri, sosyal medya ile bulut depolama platformları ve banka giriş gibi bilgilerini tek bir noktada toplayabiliyor. Bu bilgileri AES-256 ile şifreleyen ve Chrome, Firefox ile Opera bünyesinde çalışarak hızlı erişim sunabilen uygulama, şifreler yanında farklı doküman ve fotoğrafları da istenmeyen gözlerden saklayabiliyor. Locko'nun 1Password'dan aktarma, iCloud temelli senkronizasyon ve JSON formatında dışa aktarma özellikleri de bulunuyor.
Kısa bir süre için 19,99$ yerine 1,99 TL'ye elde edilebilen Locko uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id863040375?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH Steam Machine Bölüm 2: SteamOS parmaklarınızın ucunda! 5 yıl Yeni HTC One M8 "Farklı olanı arayanlara özel" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
5 yılda icraati olmayan İmamoğlu nasıl
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim