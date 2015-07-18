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Mac uyumlu Clean Text uygulaması indirime girdi

3 yıl
1,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Clean Text uygulaması indirime girdi
 
Apimac adlı geliştirici tarafından OSX 10.6.6 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Clean Text, uzun aradan sonra çok ciddi bir indirim aldı.
Basit arayüzü bulunan ve metin tabanlı çalışan Clean Text, temel olarak metinlerin format sorunlarını ortadan kaldırıyor, istenmeyen boşlukları silebiliyor, istenmeyen noktalama (Örneğin yukarıdaki görselde) işaretlerini yok edebiliyor ve bütün bu işlemleri otomatik olarak yerine getiriyor.
Daha önce 60 TL'ye satılan Clean Text uygulamasına an itibariyle buradan 2,69 TL'den elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/clean-text/id414782261?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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