Mac uyumlu Document Writer Pro artık ücretsiz

Xin Jin adlı geliştirici tarafından OSX 1.04 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Document Writer Pro, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Bütün gerekli ayar ve seçeneklerin üst bölümüne toplandığı basit bir arayüzle karşımıza çıkan Document Writer Pro, adından da anlaşılabileceği üzere kullanımı kolay bir yazı editörü. Microsoft Word ve Open Office dosyaları odağında hazırlanan uygulama, rakiplerine göre daha konforlu ve verimli bir deneyim ortaya koyuyor ve .rtfd, .rtf, .doc, .docx, .txt, .xml, .html formatlarında kayıt gerçekleştirebiliyor.

Daha önce tam 20$'a satılan Document Writer Pro, an itibariyle aşağından ücretsiz elde edilebiliyor.