Mac uyumlu Docx to Pdf uygulaması ücretsiz yapıldı





Zhou Wen adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Docx to Pdf, tarihinde ilk defa 12 Haziran tarihine kadar ücretsiz yapıldı.





Modern bir arayüzü bulunan Docx to Pdf uygulaması, adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin Docx formatındaki dokümanlarını Pdf formatına dönüştürmesine imkan tanıyor. Oldukça hızlı çalışma gösterdiği söylenen uygulama, PDF dosyaları sayesinde değişimin engellendiği daha etikili bir paylaşım süresi ortaya koyuyor ve dönüştürme sırasında kalite kaybı oluşturmuyor.

Daha önce 9$'a satılan Docx to Pdf uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id575775450?mt=12