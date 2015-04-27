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Mac uyumlu PDF Converter Super artık ücretsiz

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu PDF Converter Super artık ücretsiz
 
Yu Gao adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan PDF Converter Super, oldukça uzun bir aradan sonra ücretsiz yapıldı.
Genel olarak oldukça basit bir arayüz ve kullanım yapısıyla karşımıza çıkan PDF Converter Super, kişilerin PDF dosyalarını Word, PowerPoint ya da düz metin dosyası haline getirmesine imkan tanıyor. Bu dönüşüm sırasında metin, grafik, font ve arayüzü koruyan uygulama, son çıktı öncesi önizleme temelli kontrol de sunuyor ve çoklu dönüşüm yapabilmesiye kullanıcısına çok büyük zaman kazancı sağlayabiliyor.
Daha önce 8$'a satılan PDF Converter Super uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id691022796?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cocainer 4 yıl
Tüh kaçırdık iyi programdı :)
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