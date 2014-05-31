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Mac uyumlu RSS uygulaması Leaf indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu RSS uygulaması Leaf indirime girdi
Rocky Sand Studio tarafından OS X 10.8 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan RSS okuma uygulaması Leaf, artık daha ucuza elde edilebiliyor.

Kısa süre içerisinde 3. sürümü kullanıma sunulacak olan Leaf, temel olarak kişilerin RSS servislerine abone olmasına ve okumasına imkan tanıyor. Oldukça modern ve sade bir arayüzle gelen uygulama, bağımsız çalışması yanında Feedly senkronizasyonu yapabiliyor ve daha sonra okuma için Pocket, Readability ile Instapaper gibi servisleri kullanılabiliyor. Retina ekranlara tam uyum sunan Leaf, sistemlerin dahili bildirim merkezinden de yararlanabiliyor.

Daha önce 10,49 TL'ye satılan Leaf, an itibariyle buradan 1,99 TL'ye elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id576338668?mt=12 Yorum Yaz
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CeyX_X 5 yıl
Guzel haber
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