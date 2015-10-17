Mac uyumlu Reading Room artık ücretsiz

Christian Martick tarafından OS 10.6.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan yenilikçi PDF okuma uygulaması Reading Room, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Kişilerin PDF okuma uygulamasını yönetmeyi değil tamamen okuma sürecine odaklanmasını hedefleyen Reading Room, bu doğrultuda oldukça sade bir arayüzle geliyor ve PDF'leri üç boyutlu olarak görüntüleyerek oldukça ilginç bir deneyim ortaya koyuyor. Üçüncü boyut ile gerçek bir doküman hissiyatı oluşturan uygulama, güzel de bir dosyalama sistemi taşıyor.

Daha önce 15 TL'ye satılan Reading Room, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.