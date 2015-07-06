Mac uyumlu Super Launch artık ücretsiz

7color adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Super Launch, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzü bulunan uygulama, temel olarak verilen "CMD + F" komutu ile açılan pencere yardımıyla sisteme yüklü uygulamaların hızlıca başlatılmasına imkan tanıyor. Sistemde yer alan uygulama sayısına bağlı olarak birçok kullanıcıya büyük zaman kazandırabilecek bir alternatif oluşturan uygulama, basit arayüzüyle de rahat bir kullanım vaat ediyor.

Daha önce 5$'a satılan Super Launch uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/super-launch/id924443881?mt=12&ign-mpt=uo%3D4