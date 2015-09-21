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Mac uyumlu TodoTxt uygulaması artık ücretsiz

3 yıl
923
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu TodoTxt uygulaması artık ücretsiz
 
Yapılacak listeleri için basit bir çözüm arayanlara hitap eden OSX 10.8 ve üzeri 64-bir sistemlerle uyumlu TodoTxt uygulaması, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Oldukça basit bir arayüz üzerine kurulan TodoTxt, kişilerin basit ve hızlı şekilde yapılacak listeleri oluşturmasına imkan tanıyor. Tamamen klavye ile kontrol edilebilen uygulama, listeleri öncelik ya da içeriğe bağlı olarak sıralandırabiliyor ve hızlı şekilde kendi içerisinde arama gerçekleştirebiliyor.
Daha önce 16 TL'ye satılan TodoTxt, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

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