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Mac uyumlu bilimsel hesap makinesi uygulaması iCalc ücretsiz yapıldı

4 yıl
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu bilimsel hesap makinesi uygulaması iCalc ücretsiz yapıldı
Zhon Kai tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan hesap makinesi uygulamalarından iCalc, %70 indirimle kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Birçok benzerinden oldukça zorlu bilimsel hesaplamalara izin verebiliyor olmasıyla ayrılan iCalc, basit bir arayüzle geliyor ve sol tarafında yapılan hesaplamaları aktif olarak gözler önüne serebiliyor. Yapılan işlemleri geçmişe doğru kayıt altına da alabilen uygulama, yine sol tarafında kopyalama / yapıştırma işlevlerine de aktif olarak izin verebiliyor.
Daha önce 1$ fiyat etiketi bulunan iCalc uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id822639884?mt=12 Yorum Yaz
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