Mac uyumlu fotoğraf kolaj uygulaması Picture Collage Maker 3 artık ücretsiz

OSX 10.6 sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan fotoğraf kolaj uygulaması Picture Collage Maker 3, 12 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Temel olarak bünyesinde taşıdığı yaklaşık 200 farklı hazır şablon ile fotoğraf kolajları oluşturulmasına imkan tanıyan Picture Collage Maker 3, basit arayüzüyle JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD formatlarına destek veriyor ve hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ve Flickr gibi ağlara aktarabiliyor. Birden fazla sayfalı projeler oluşturabilen uygulama, direkt olarak iPhoto bünyesinden aktarma da yapabiliyor.





Daha önce 41,99 TL fiyat etiketiyle satılan Picture Collage Maker 3, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id715483503?mt=12