Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu fotoğraf kolaj uygulaması Picture Collage Maker 3 artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
366
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu fotoğraf kolaj uygulaması Picture Collage Maker 3 artık ücretsiz
OSX 10.6 sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan fotoğraf kolaj uygulaması Picture Collage Maker 3, 12 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak bünyesinde taşıdığı yaklaşık 200 farklı hazır şablon ile fotoğraf kolajları oluşturulmasına imkan tanıyan Picture Collage Maker 3, basit arayüzüyle JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD formatlarına destek veriyor ve hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ve Flickr gibi ağlara aktarabiliyor. Birden fazla sayfalı projeler oluşturabilen uygulama, direkt olarak iPhoto bünyesinden aktarma da yapabiliyor.

Daha önce 41,99 TL fiyat etiketiyle satılan Picture Collage Maker 3, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id715483503?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanak 5 yıl
Güzel gibi gözüküyor **** bakalım teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Cuması Perşembeden belli" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim