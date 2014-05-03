Mac uyumlu fotoğraf uygulaması iDenoise, kısa bir< süre için ücretsiz

Asaf Amit adlı geliştiricinin elinden çıkan ve OSX 10.6.6 üzeri 64-bit işlemcili bilgisayarlar ile kullanılabilen fotoğraf uygulaması iDenoise, kısa bir süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Fotoğraf düzenleme amacıyla hazırlanmayan iDenoise, yüksek ISO değerinde çekilen fotoğraflarda oluşan istenmeyen kumlamaları (Noise) temizleme noktasında görev yapıyor. Bu temizleme işlemini JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIF, TIFF ve ICO formatındaki fotoğraflarda yazılan özel algoritmasıyla gerçekleştiren uygulama, basit arayüzüyle hızlı çalışıyor ve temizlik öncesi ile sonrasını karşılaştırma yapmak adına bir pencerede gösterebiliyor. Fotoğraf sektörü içerisinde yer alan önemli kişilerin yardımıyla hazırlanan uygulama, detay koruma noktasında da iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Daha önce 10,49 TL fiyat etiketiyle satılan iDenoise uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id783213813?mt=12