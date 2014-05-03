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Mac uyumlu fotoğraf uygulaması iDenoise, kısa bir< süre için ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fotoğraf uygulaması iDenoise, kısa bir< süre için ücretsiz
Asaf Amit adlı geliştiricinin elinden çıkan ve OSX 10.6.6 üzeri 64-bit işlemcili bilgisayarlar ile kullanılabilen fotoğraf uygulaması iDenoise, kısa bir süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Fotoğraf düzenleme amacıyla hazırlanmayan iDenoise, yüksek ISO değerinde çekilen fotoğraflarda oluşan istenmeyen kumlamaları (Noise) temizleme noktasında görev yapıyor. Bu temizleme işlemini JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIF, TIFF ve ICO formatındaki fotoğraflarda yazılan özel algoritmasıyla gerçekleştiren uygulama, basit arayüzüyle hızlı çalışıyor ve temizlik öncesi ile sonrasını karşılaştırma yapmak adına bir pencerede gösterebiliyor. Fotoğraf sektörü içerisinde yer alan önemli kişilerin yardımıyla hazırlanan uygulama, detay koruma noktasında da iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Daha önce 10,49 TL fiyat etiketiyle satılan iDenoise uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
 
Mac uyumlu fotoğraf uygulaması iDenoise, kısa bir< süre için ücretsiz

https://itunes.apple.com/tr/app/id783213813?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
otmotvmhndsi 5 yıl
Merakımdan denedim ancak çok yavaş çalışıyor. Ayrıca herhangi bir keskinlik ayarıda olmadığından kullanışsız. Tek fotoğraf için 4 dk bekletti sağolsun.

Tavsiye etmiyorum. Emin olmak için kendiniz test edebilirsiniz.
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