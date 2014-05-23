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Mac uyumlu not alma uygulaması EasyNotes artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu not alma uygulaması EasyNotes artık ücretsiz
Bubble Studio tarafında OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için geliştirilen not alma uygulaması EasyNotes, kısa süre için ücretsiz elde edilebiliyor.

Basit bir yapıyla hazırlanan EasyNotes, yüklendiği zaman sistemlerin üst barına yerleşiyor ve buradan kişilerin hızlı şekilde ufak notlar almasına imkan tanıyor. Hazırlanan notlara her noktadan iCloud temelli erişim sunabilen uygulama, paylaşım noktasında Facebook ile Twitter gibi sosyal ağları da kullanabiliyor. Birden fazla temayla gelen EasyNote, otomatik kayıt yeteneğine de sahip.

Daha önce 4,29 TL fiyat etiketiyle satılan EasyNotes, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id851753891?mt=12 Yorum Yaz
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