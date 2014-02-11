Mac uyumlu şifre uygulaması AllPasswords artık ücretsiz

Kredi kartı, internet ya da benzer şifrelerini hatırlatmakta zorlanan kişiler için hazırlanan AllPasswords, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





OSX 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac sistemlerle uyumlu olarak kullanılabilen AllPasswords, temel olarak kişilerin hertürlü kullanıcı adı ile şifresini saklayabiliyor ve belirtildiği kadarıyla üst düzey güvenlik için AES128 şifreleme yapıyor. iOS versiyonuyla iCloud üzerinden senkronizasyon desteği veren uygulama, dahili bilgilerin dışa aktarılmasına ya da benzer bilgilerin içeriye alınmasına da imkan veriyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan AllPasswords uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id588258846?mt=12