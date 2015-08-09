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Mac uyumlu uyumlu Text On Gif ücretsiz yapıldı

3 yıl
963
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu uyumlu Text On Gif ücretsiz yapıldı
 
Abdul Rahim Khurram tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Text On Gif, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Oldukça sade bir arayüzle hazırlanan Text On Gif, adından da anlaşılabileceği GIF formatındaki içeriklere yazı eklenmesi noktasında görev yapıyor. Bu sayede GIF animasyonları daha güçlü hale getirebilen uygulama, metin yapısı için birçok özelleştirme seçeneği taşıyor ve paylaşma noktasında Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler ağları aktif olarak kullanabiliyor.
Daha önce 2$'a satılan Text On Gif uygulamasını an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edebilirsiniz.

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