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Mac uyumlu vektör tasarım uygulaması EazyDraw ücretsiz yapıldı

3 yıl
844
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu vektör tasarım uygulaması EazyDraw ücretsiz yapıldı
 
Dekorra Optics tarafından OSX 10.8 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan EazyDraw, çok uzun bir aradan sonra ilk defa ücretsiz yapıldı.
2012 yılından bu yana market içerisinde bulunan uygulamalardan EazyDraw, temel olarak kişilerin vektör tabanlı tasarımlar yapmasına imkan tanıyor. OSX platformunun eski tasarım dilinin kullanan ve modüler arayüzüyle rahatlıkla şekillendirilebilen uygulama, eğlenceli içerikler yanında profesyonel plan tasarımlarının da altından kalkabiliyor ve hazırlanan bu içerikleri  SVG, PDF, EPS, JPG, TI ve Favicon gibi formatlarda dışarıya aktarabiliyor.
Daha önce 5 TL'ye satılan EazyDraw, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

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