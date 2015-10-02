Mac uyumlu vektör tasarım uygulaması EazyDraw ücretsiz yapıldı

Dekorra Optics tarafından OSX 10.8 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan EazyDraw, çok uzun bir aradan sonra ilk defa ücretsiz yapıldı.

2012 yılından bu yana market içerisinde bulunan uygulamalardan EazyDraw, temel olarak kişilerin vektör tabanlı tasarımlar yapmasına imkan tanıyor. OSX platformunun eski tasarım dilinin kullanan ve modüler arayüzüyle rahatlıkla şekillendirilebilen uygulama, eğlenceli içerikler yanında profesyonel plan tasarımlarının da altından kalkabiliyor ve hazırlanan bu içerikleri SVG, PDF, EPS, JPG, TI ve Favicon gibi formatlarda dışarıya aktarabiliyor.

Daha önce 5 TL'ye satılan EazyDraw, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.