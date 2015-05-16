Mac uyumlu yeni uygulama: ColorSnapper2

Koolesache adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan ColorSnapper2, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Tasarımcılar ya da arayüz / uygulama geliştiricileri için modern bir arayüzle hazırlanan ColorSnapper2, temel olarak piksel tabanlı içeriklerden renk kodlarının alınmasına imkan tanıyor. Beraberinde gelen büyüteç ile görsellere ciddi oranda yaklaşabilen ve her pikselin renk kodunu gözler önüne serebilen uygulama, bu renkleri direkt olarak Adobe Photoshop ile Illustrator gibi popüler yazılımlara aktarabiliyor ve elde edilen kayıtlar için geçmiş tutabiliyor.

15 TL fiyat etiketiyle satılan ColorSnapper2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id969418666?mt=12