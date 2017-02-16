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Mac üzerinden iPhone dosyalarını çalabilen malware geliştirildi

APT28 olarak bilinen ve Demokratik Ulusal Komite’nin hacklenmesiyle gündeme gelen Rus hacker grubu, Maclerdeki şifreleri ve iPhone dosyalarını çalabilen bir malware geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
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12
Güvenlik
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mac üzerinden iPhone dosyalarını çalabilen malware geliştirildi
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Demokratik Ulusal Komite üyelerinin kişisel hesaplarının hacklenerek e-maillerinin ortaya çıkmasıyla ün kazanan ve iddialara göre Rus Hükümeti tarafından desteklenen APT28 isimli hacker grubu, şimdi de Apple’ın bilgisayarları için risk oluşturan bir malware geliştirdiler. Hacker grubu, geliştirdikleri malware sayesinde Maclerde bulunan iPhone yedekleme dosyalarına erişebiliyor, şifreleri çalabiliyor ve hatta bilgisayarın ekran görüntüsü almasını sağlayabiliyor.

Rus hackerlar, malware'in varlığını keşfeden Bitdefender Labs yetkililerine göre Maclerdeki bilgilere erişebilmek için “Xagent” isimli bir malware kullanıyorlar. Daha önceki dönemlerde sadece Windows, iOS, Android ve Linux işletim sistemlerini etkileyen Xagent, yenilenmiş haliyle macOS’i de tehdit listesine katmış.

Apple domainlerini taklit ediyor 

Bitdefender Labs tarafından yapılan açıklamalara göre Xagent, bilgisayara giriş yapmasının ardından ilk olarak hata ayıklayıcının olup olmadığını kontrol ediyor. Hata ayıklayıcı varsa yakalanmamak için kendini yok eden, yoksa internet bağlantısının kurulmasını bekleyen malware, internet bağlantısının kurulması durumunda kontrol sunucusuyla veri alışverişini gerçekleştirmeye başlıyor. Bu noktadan sonra malware, veri alışverişini gizli bir şekilde devam ettirebilmek amacıyla Apple domainlerinden birisinin görünümüne bürünüyor.

Bitdefender Labs yetkilileri, malware tarafından toplanan bilgiler sayesinde kötü amaçlı yazılımın varlığını keşfetmişler. Xagent’in, işletim sisteminin güvenliğinde açık yaratan Komplex isimli trojen tarafından sisteme yüklendiği düşünülüyor. Bitdefender Labs yetkilileri, ilerleyen günlerde konuya ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu bir rapor yayımlayacaklar.


http://wccftech.com/russia-cyber-espionage-mac-malware/ Yorum Yaz
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Fikirist 2 yıl en beğenilen
Guvenli sistem yoktur en nihayetinde
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Mac kullananlar da Windows kullanmıyoruz bize bi şey olmaz bizde virüs yok derler mi bakalım.
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TheMarjinaLs 2 yıl
Kendi bilgisayarimda bile yedeklerimi sifreliyorum
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drjacob 2 yıl
Apple Güncelleme ile Halleder :)
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murekkep yalamis 2 yıl
Mac os ve virus ayri dunyalar
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1881-1938 2 yıl murekkep yalamis
Mürekkep yalamaktan teknoloijide geri kalmışsın vatandaş.
Virüs bulaşmayan yada açıksız herhangi bir sistem yoktur.
Madem Mac ve virüs ayrı dünyalar güvenlik yazılım şirketleri mac için bile antivirüs yapıyor
Hadi ateistler bunu da açıklasın.
29.03.2016 Haberi
(CVE-2016-1757) Kod numarasına sahip güvenlik zaafiyeti sayesinde hackerlar Mac bilgisayarınızda root, yani en yüksek düzeydeki kullanım yetkilerine sahip olabiliyorlar. Bu da sizi kameranızdan dahi izleyebilirler anlamına geliyor.
Bütün dosya sisteminize erişim sağlayabilen hackerlar, istediğini sizin haberiniz dahi olmadan alıp sisteminizden iz bırakmadan çıkabiliyorlar.
Apple, elini çabuk tutarak bu açığı El Capitan 10.11.4 sürümünde kapattı. Eğer bir Mac kullanıcısıysanız, işletim sisteminizi güncel tutarak bu açıktan korunabilirsiniz.
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pspoor 2 yıl
Ne Killary cikti ya bu kadin, hala yaptigi pislikler bitmedi. Hala Russia Cyber Espionage yaziyorlar. E teröristlerden para alirken sorun yoktu da, mailler ortaya cikinca mi sorun oldu.
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Amd64x2 2 yıl
Arch kullanmaya hazir olana kadar ubuntu yada mint kullanin, bu haberleri gulerek okuyun
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eulogy 2 yıl Amd64x2
Amd64x2

Arch kullanmaya hazir olana kadar ubuntu yada mint kullanin, bu haberleri gulerek okuyun


Yorumunuz bence çok komik. Linux dağıtımları arasında arch'ı mı en güvenli buldunuz :)

Ubuntu ve mint'in olayına zaten girmiyorum.

Haberi değil de yorumu gülerek okudum :)
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Fikirist 2 yıl en beğenilen
Guvenli sistem yoktur en nihayetinde
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