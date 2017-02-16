Mac üzerinden iPhone dosyalarını çalabilen malware geliştirildi

Rus hackerlar, malware'in varlığını keşfeden Bitdefender Labs yetkililerine göre Maclerdeki bilgilere erişebilmek için “Xagent” isimli bir malware kullanıyorlar. Daha önceki dönemlerde sadece Windows, iOS, Android ve Linux işletim sistemlerini etkileyen Xagent, yenilenmiş haliyle macOS’i de tehdit listesine katmış.
Apple domainlerini taklit ediyor
Bitdefender Labs tarafından yapılan açıklamalara göre Xagent, bilgisayara giriş yapmasının ardından ilk olarak hata ayıklayıcının olup olmadığını kontrol ediyor. Hata ayıklayıcı varsa yakalanmamak için kendini yok eden, yoksa internet bağlantısının kurulmasını bekleyen malware, internet bağlantısının kurulması durumunda kontrol sunucusuyla veri alışverişini gerçekleştirmeye başlıyor. Bu noktadan sonra malware, veri alışverişini gizli bir şekilde devam ettirebilmek amacıyla Apple domainlerinden birisinin görünümüne bürünüyor.
Bitdefender Labs yetkilileri, malware tarafından toplanan bilgiler sayesinde kötü amaçlı yazılımın varlığını keşfetmişler. Xagent’in, işletim sisteminin güvenliğinde açık yaratan Komplex isimli trojen tarafından sisteme yüklendiği düşünülüyor. Bitdefender Labs yetkilileri, ilerleyen günlerde konuya ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu bir rapor yayımlayacaklar.
http://wccftech.com/russia-cyber-espionage-mac-malware/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Madem Mac ve virüs ayrı dünyalar güvenlik yazılım şirketleri mac için bile antivirüs yapıyor Hadi ateistler bunu da açıklasın.
29.03.2016 Haberi
(CVE-2016-1757) Kod numarasına sahip güvenlik zaafiyeti sayesinde hackerlar Mac bilgisayarınızda root, yani en yüksek düzeydeki kullanım yetkilerine sahip olabiliyorlar. Bu da sizi kameranızdan dahi izleyebilirler anlamına geliyor.
Bütün dosya sisteminize erişim sağlayabilen hackerlar, istediğini sizin haberiniz dahi olmadan alıp sisteminizden iz bırakmadan çıkabiliyorlar.
Apple, elini çabuk tutarak bu açığı El Capitan 10.11.4 sürümünde kapattı. Eğer bir Mac kullanıcısıysanız, işletim sisteminizi güncel tutarak bu açıktan korunabilirsiniz.
Yorumunuz bence çok komik. Linux dağıtımları arasında arch'ı mı en güvenli buldunuz :)
Ubuntu ve mint'in olayına zaten girmiyorum.
Haberi değil de yorumu gülerek okudum :)
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