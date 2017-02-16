Mac üzerinden iPhone dosyalarını çalabilen malware geliştirildi

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Demokratik Ulusal Komite üyelerinin kişisel hesaplarının hacklenerek e-maillerinin ortaya çıkmasıyla ün kazanan ve iddialara göre Rus Hükümeti tarafından desteklenen APT28 isimli hacker grubu, şimdi de Apple’ın bilgisayarları için risk oluşturan bir malware geliştirdiler. Hacker grubu, geliştirdikleri malware sayesinde Maclerde bulunan iPhone yedekleme dosyalarına erişebiliyor, şifreleri çalabiliyor ve hatta bilgisayarın ekran görüntüsü almasını sağlayabiliyor.

Rus hackerlar, malware'in varlığını keşfeden Bitdefender Labs yetkililerine göre Maclerdeki bilgilere erişebilmek için “Xagent” isimli bir malware kullanıyorlar. Daha önceki dönemlerde sadece Windows, iOS, Android ve Linux işletim sistemlerini etkileyen Xagent, yenilenmiş haliyle macOS’i de tehdit listesine katmış.

Apple domainlerini taklit ediyor

Bitdefender Labs tarafından yapılan açıklamalara göre Xagent, bilgisayara giriş yapmasının ardından ilk olarak hata ayıklayıcının olup olmadığını kontrol ediyor. Hata ayıklayıcı varsa yakalanmamak için kendini yok eden, yoksa internet bağlantısının kurulmasını bekleyen malware, internet bağlantısının kurulması durumunda kontrol sunucusuyla veri alışverişini gerçekleştirmeye başlıyor. Bu noktadan sonra malware, veri alışverişini gizli bir şekilde devam ettirebilmek amacıyla Apple domainlerinden birisinin görünümüne bürünüyor.

Bitdefender Labs yetkilileri, malware tarafından toplanan bilgiler sayesinde kötü amaçlı yazılımın varlığını keşfetmişler. Xagent’in, işletim sisteminin güvenliğinde açık yaratan Komplex isimli trojen tarafından sisteme yüklendiği düşünülüyor. Bitdefender Labs yetkilileri, ilerleyen günlerde konuya ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu bir rapor yayımlayacaklar.

http://wccftech.com/russia-cyber-espionage-mac-malware/