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MacBook Air neredeyse AMD işlemci ile çıkacaktı ama...

7 yıl
23,8b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın çok satan ve aynı zamanda ultrabook kategorisinin doğmasına ön ayak olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modeli MacBook Air'ın son ana kadar AMD işlemcilerle birlikte planlandığı iddia edildi. Semiaccurate sitesinin haberine göre Cuppertino merkezli şirket, AMD'nin LIano kod adlı Fusion işlemcilerini MacBook Air'da kullanmaya hazırlanıyordu ve AMD işlemcili model seri üretim için son aşamaya çok yakındı fakat iptal edildi. Peki işlem gücü olarak Intel'in aynı fiyat kategorisindeki mobil işlemcilerinden geri olan ancak çok daha yüksek grafik performansı sunan Fusion işlemcilerin kullanıldığı MacBook Air neden iptal edildi ?
Aynı habere göre Apple, AMD'nin üretim sıkıntıları ve buna bağlı olası tedarik problemlerini dikkate alarak son anda Intel'e dönmeye karar verdi. Tabi bu haberin ne derece doğru olduğu henüz bilinmiyor zira yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ancak hatırlanacağı üzere iki firmanın olası işbirliği geçtiğimiz aylarda da zaman zaman gündeme getirilmişti. MacBook Air'dan elde ettiği gelirin birkaç milyar doları geçtiği tahmin edilen Apple, kapalı kapılar ardında daha yüksek donanım özelliklerine sahip yeni MacBook Air modelleri için çalışmalarını sürdürüyor zira 2012'de, Windows platformunda ultrabook akını yaşanması bekleniyor.

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Centauri
Applein AMDyi satin alacagina dair soylentiler de her yerde dolasiyor

Apple ın amd yi alma fikri bana pek olası gelmiyor çünkü apple bütün amd kapasitesini kendi bilgisayarlarında kullanacak kadar çok pc satmıyor ama yine de gerçekleştiği taktirde başarı yakalanabileceğini düşünüyorum ancak bunu istermiyim hayır neden ? apple amd yi satın alırsa başka firmalara işlemci tedarik edeceğini sanmıyorum yada bileşen olarak tek başına işlemci satacağına da pek ihtimal vermiyorum eğer böyle bir şey olursa apple işlemcileri mümkün olduğunca geliştirip yazılımsal olarak yaptığı gibi donanımsal olarak ta kendi ürünlerini özel kılmaya çalışacaktır bu durumda intel tek başına kalır ve zaten pahalı fiyatlar daha da uçar e o zaman apple alayım dersin sanki o ucuz mu ? O yüzden benim endişelerim var Apple şimdilik amd kullansın yeterli bence...
CentauriApplein AMDyi satin alacagina dair soylentiler de her yerde dolasiyorApple ın amd yi alma fikri bana pek olası gelmiyor çünkü...
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deadric 7 yıl
AMD kullanırsa OSX denemek isteyen AMD kullanıcıları için de daha iyi olur :)
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu hikaye!
Çünkü Apple`ın işletim sistemi Amd işlemcilerde çalışmaz.
Bunun olması için; Apple`ın yeni çıkaracağı işletim sistemini Amd işlemcilere uygun hale getirmesi gerekiyor.
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leech 7 yıl
Bence bu olay bu kadar basit değildir. Kendimce düşüncem şu yönde olmuş olabileceği; Firma tarfından AMD işlemciler ile Mac airbook çıkarma düşüncesi olmuştur ve buna göre düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır fakat hiç bir zaman intel tarafından kopma düşüncesi sabit olmamıştır. AMD işlemciler ile gerekli altyapı ve diğer sebeplerden dolayı olmayacağı düşünüldüğünde daha öncedende olduğu gibi intelle devam edilmeye karar kılınmıştır. Sonuç olarak bir anda o firmaya geçelim olmadı burdan devam ettik düşüncesi olucağına hiç ihtimal vermiyorum.
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dreampowder 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bu hikaye!

Çünkü Apple`ın işletim sistemi Amd işlemcilerde çalışmaz.


Bunun olması için; Apple`ın yeni çıkaracağı işletim sistemini Amd işlemcilere uygun hale getirmesi gerekiyor.

osx in kaynak kodu apple'da olduğuna göre amd'ye göre çekirdeği compile etmeleri çok zor olmasa gerek. piyasada amd 'de çaılşan bir sürü osx86 dağıtımı dolaşıyor..
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eozenir 7 yıl
Alpcan Aksoy
arkadaşlar amd batmaz, arkalarında yahudi gücü var! hiç bir yahudi nin kaybettiğini duydunuz mu?
o konuda içiniz rahat olsun...

aynen oğru diyorsun. sendeleyerek gidiyor ama son zamanlarda amd den uzak durmaya başladım. çıkalı 6 ayı geçti hala çok amd liano lu notebook piyasada yok denecek kadar az.
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Batuist 7 yıl
tasarımı muhteşem cihazlar.. teknoloji tutkunu olup bunu beğenmeyen adam gitsin köprüden atlasın... :))
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highgen 7 yıl
apple ultra ince segmentinde daha iyi grafik performansı sunmak isterse ki bu segmentte grafik video harici daha profesyonel işler yapılamayacağından Amd konfigrasyonlar intelden daha avantajlı ve bariz daha başarılı apple intele boşuna telkinde bulunmamıştı pil ömrü güç tüketimleri konusunda bu konuda ve grafikte Amdye nedeyse eli bağlı durumda
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hacı.basat 7 yıl
Bence ARM geleceğin işlemcisi, f/p'de x86 işlemcilere fark atacaktır, önümüzdeki 20 yıllık süreçte x86 işlemciler olan amd-intel-via yavaş yavaş farklı sektörlere kayacaklardır. Windows8'in arm işlemcilere kurulabiliyor olması bunun en büyük kanıtı. Via'nın yükselişi de intel-amd'nin x86 sektörüne eski ağırlığını vermediklerini gösteriyor...Gören için çok kanıtlar var.
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Abazzers 7 yıl
arkadaşlar amd batmaz, arkalarında yahudi gücü var! hiç bir yahudi nin kaybettiğini duydunuz mu?
o konuda içiniz rahat olsun...
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Rainbow6 7 yıl
bence amd satilmaz bu sekilde yoluna devam eder ekran kartindan elde ettigi gelirlerle islemci birimini fonluyo zaten .. server satislarida fena sayilmaz burda amd ye en cok laf edenlerden biriyimdir ama sunuda solim amd nin amd olarak kalmasini isterim mevcut islemcilerinide biraz tetiklese piyasada baya bi acilir ama bir tuelu kaliplarinin disina cikamiyo ... apple amd ye gecmez cunku mac book air icin benim dusuncem amd nin pil tuketimi fazla olacaktir intelin islemcisi daha performansli ekran karti zayif olabilir ama apple isletim sistemi ve driverleri farkli hd3000 mac os sistemlerde cok daha iyi calisiyor , burdan da x86 biriminin gizli ekran karti anlasmasi :) nasilda aciga cikiyor gorun ayni ekrankartiyla oyun testlerindeki performans farklarina bakin ekran karti ve oyun ureticileri x86 sistemleri resmen driverlerle frenliyor
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Rubisco 7 yıl
AMD yi biri satın alacaksa Araplar satın alacak (ATIC). Hatta bi noktada onlara satmaya çalışacaklar, araplar satın almak için onların kapısını çalmıyacak onlar gidecek.
Bide anlamadım gitti yine, ne ARM sevdası varmış bizde sanki garibanın yanında olmaya çalışıoz sürekli ondanmıdır nedir. Arm mips vs. hepsinin zmanında ağzı bi güzel yandı hiçbiri kendi çöplüklerinin dışına çıkamazlar, hele ki intel'inkine dadansınlar. Intel-HP arasında tehditvari annaşma var, %5den fazla AMD li server faln üretemiyor HP. Ben şimdi sallıyorum ama benzeri bişeyi Apple için de yapabilir sonuçta.
Apple bi şekilde AMD'yi alacak olursa şu var yannız: Apple oturup programcılara kendisi belli şartlar koydurabiliyor yada işletim sistemini varolan donanımı daha fazla kullanıcak şekilde yenileme imkanı var. Elbette devasa sorunlarla uğraşması gerekir ama (burda sadece BD açısından bakıyorum), BDye özel yazılmış bir işletim sistemi ve programlar ile elde edeceği performans çok çok fazla olacaktır.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Ne AMD, heleki intel, ikisi de bulunmaz fırsat değil, Via işlemcili olsa ben havada kapardım, yine de intel olacağına AMD olsa daha iyiymiş.
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rabbitweed 7 yıl
Apple Amd yi alir sonrada intele rakip olur dimi cok mantikli.sacmalamissin centuri.bence o AMD degil ARM dir
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Centauri
Applein AMDyi satin alacagina dair soylentiler de her yerde dolasiyor

Apple ın amd yi alma fikri bana pek olası gelmiyor çünkü apple bütün amd kapasitesini kendi bilgisayarlarında kullanacak kadar çok pc satmıyor ama yine de gerçekleştiği taktirde başarı yakalanabileceğini düşünüyorum ancak bunu istermiyim hayır neden ? apple amd yi satın alırsa başka firmalara işlemci tedarik edeceğini sanmıyorum yada bileşen olarak tek başına işlemci satacağına da pek ihtimal vermiyorum eğer böyle bir şey olursa apple işlemcileri mümkün olduğunca geliştirip yazılımsal olarak yaptığı gibi donanımsal olarak ta kendi ürünlerini özel kılmaya çalışacaktır bu durumda intel tek başına kalır ve zaten pahalı fiyatlar daha da uçar e o zaman apple alayım dersin sanki o ucuz mu ? O yüzden benim endişelerim var Apple şimdilik amd kullansın yeterli bence...
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