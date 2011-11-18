MacBook Air neredeyse AMD işlemci ile çıkacaktı ama...

Apple'ın çok satan ve aynı zamanda ultrabook kategorisinin doğmasına ön ayak olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modeli MacBook Air'ın son ana kadar AMD işlemcilerle birlikte planlandığı iddia edildi. Semiaccurate sitesinin haberine göre Cuppertino merkezli şirket, AMD'nin LIano kod adlı Fusion işlemcilerini MacBook Air'da kullanmaya hazırlanıyordu ve AMD işlemcili model seri üretim için son aşamaya çok yakındı fakat iptal edildi. Peki işlem gücü olarak Intel'in aynı fiyat kategorisindeki mobil işlemcilerinden geri olan ancak çok daha yüksek grafik performansı sunan Fusion işlemcilerin kullanıldığı MacBook Air neden iptal edildi ?

Aynı habere göre Apple, AMD'nin üretim sıkıntıları ve buna bağlı olası tedarik problemlerini dikkate alarak son anda Intel'e dönmeye karar verdi. Tabi bu haberin ne derece doğru olduğu henüz bilinmiyor zira yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ancak hatırlanacağı üzere iki firmanın olası işbirliği geçtiğimiz aylarda da zaman zaman gündeme getirilmişti. MacBook Air'dan elde ettiği gelirin birkaç milyar doları geçtiği tahmin edilen Apple, kapalı kapılar ardında daha yüksek donanım özelliklerine sahip yeni MacBook Air modelleri için çalışmalarını sürdürüyor zira 2012'de, Windows platformunda ultrabook akını yaşanması bekleniyor.