MacBook Air neredeyse AMD işlemci ile çıkacaktı ama...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın çok satan ve aynı zamanda ultrabook kategorisinin doğmasına ön ayak olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modeli MacBook Air'ın son ana kadar AMD işlemcilerle birlikte planlandığı iddia edildi. Semiaccurate sitesinin haberine göre Cuppertino merkezli şirket, AMD'nin LIano kod adlı Fusion işlemcilerini MacBook Air'da kullanmaya hazırlanıyordu ve AMD işlemcili model seri üretim için son aşamaya çok yakındı fakat iptal edildi. Peki işlem gücü olarak Intel'in aynı fiyat kategorisindeki mobil işlemcilerinden geri olan ancak çok daha yüksek grafik performansı sunan Fusion işlemcilerin kullanıldığı MacBook Air neden iptal edildi ?
Aynı habere göre Apple, AMD'nin üretim sıkıntıları ve buna bağlı olası tedarik problemlerini dikkate alarak son anda Intel'e dönmeye karar verdi. Tabi bu haberin ne derece doğru olduğu henüz bilinmiyor zira yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ancak hatırlanacağı üzere iki firmanın olası işbirliği geçtiğimiz aylarda da zaman zaman gündeme getirilmişti. MacBook Air'dan elde ettiği gelirin birkaç milyar doları geçtiği tahmin edilen Apple, kapalı kapılar ardında daha yüksek donanım özelliklerine sahip yeni MacBook Air modelleri için çalışmalarını sürdürüyor zira 2012'de, Windows platformunda ultrabook akını yaşanması bekleniyor.
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Apple ın amd yi alma fikri bana pek olası gelmiyor çünkü apple bütün amd kapasitesini kendi bilgisayarlarında kullanacak kadar çok pc satmıyor ama yine de gerçekleştiği taktirde başarı yakalanabileceğini düşünüyorum ancak bunu istermiyim hayır neden ? apple amd yi satın alırsa başka firmalara işlemci tedarik edeceğini sanmıyorum yada bileşen olarak tek başına işlemci satacağına da pek ihtimal vermiyorum eğer böyle bir şey olursa apple işlemcileri mümkün olduğunca geliştirip yazılımsal olarak yaptığı gibi donanımsal olarak ta kendi ürünlerini özel kılmaya çalışacaktır bu durumda intel tek başına kalır ve zaten pahalı fiyatlar daha da uçar e o zaman apple alayım dersin sanki o ucuz mu ? O yüzden benim endişelerim var Apple şimdilik amd kullansın yeterli bence...