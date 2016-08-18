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MacGyver dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Orijinal dizinin yapımcısı Henry Winkler ile anlaşan CBS televizyonu, efsaneyi yeniden televizyona uyarlamak için kolları sıvadı. Dizinin ilk sezonuna ait fragman da geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7b
1
39
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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En basit gereçlerden önemli icatlar çıkarabilen yetenekli ajan MacGyver, 80’li yılların sonunda televizyon dünyasını kasıp kavurmuştu. Orijinal dizinin yapımcısı Henry Winkler ile anlaşan CBS televizyonu, efsaneyi yeniden televizyona uyarlamak için kolları sıvadı. Dizinin ilk sezonuna ait fragman da geldi.

MacGyver’ın orijinal halinden 10 sene öncesine giden yeniden yapım, Phoenix tarafından işe alındığı ilk yılları anlatıyor. Fizik ve kimya gibi bilimsel konulardaki derin bilgisi sayesinde, MacGyver yine maceradan maceraya koşacak.

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Genç oyuncu Lucas Till’in canlandıracağı MacGyver, yılın sonlarına doğru CBS televizyonunda ilk sezonuna başlayacak. MacGyver’a maceralarında çekici bilgisayar hacker’ı ve bir keskin nişancı da eşlik edecek.  

Orijinal dizi 1985-1992 yılları arasında tam 7 sezon ekranlara gelmiş ve büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı. Öyle ki, MacGyver tabiri elinden her türlü iş gelen yetenekli insanlar için kullanılmaya başlamıştı. 

 

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zgrp 3 yıl en beğenilen
Hatırlayan jenerasyon çoktan 35'ini doldurdu bu konuşan arkadaşların çoğu neden bahsedildiğinden bile haberi olmayan kişiler.
2 Yanıt Yanıtla +21
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sendemail 3 yıl
Evli ve Çocuklu (Married with Children) dizisini hatırlayan var mı ??
Al Bundy , Peg!!!!
Halen daha iyisi yapılamadı...
1 Yanıt Yanıtla +9
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kesbi 3 yıl
Radyatöre yumurta kıran adam nere bu nere yahu. Olmamış.
Yanıtla +6
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bunun rengini sevmedik !
siyah saçlısını bulun !
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Ed Wood 3 yıl
Forumun kurtları kendilerini belli ediyorlar.. Yavru kurtlarım benim.
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kayhanpulurbey 3 yıl
MacGyver.
Vay be yıl olmuş 2016, yaş olmuş 35 yolun yarısı eder. :-( Sonumuz benzemesin. Allah Cahit Sıtkı Tarancıyada gani gani rahmet eylesin. Yaşlanıyoruz be. 1981'liler yaşlanıyoruz olm yaşlanıyoruz ya lan.
Bu dizi tutar mı bilmem ama ben ilk bölümünü izleyeceğim bakalım neler hissedeceğim.
A Takımı, MacGyver, Görevimiz Tehlike, Mavi Yıldırım. ne günlerdi ne dizilerdi.
Yeni nesil ne b_ _ yiyor anlamış değilim ama iyiki 80'ler kuşağındanım.
Tam ara nesiliz lan. Tüplü tvleri gördük -hata ben uzaktan kumandasız tvleri bile gördüm lan. ardından flat tvleri gördük, ardından LCDleri gödük, Plasmaları gördük, Ledleri gördük, 4kları gördük. Cep telefonu Türkiyede bizim nesille başladıya la. Bugün yeni nesile Ericson desen güler. Biz Nokia 3310'u gördük kulandık. Çizgi filmlerin kralını seyrettik, arkadaşlığın hasını yaşadık olm. MacGyver senin a _ _ _ _ k_ _ _ _ _ _. Hüzünlendirdin ya la beni.
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drkengin 3 yıl
Adamı beğenmedim ciddiyet yok ama sahneler james Bond'u anımsattımgüzel olucak
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drjacob 3 yıl
başlayalım bakalım buna :)
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mementopolis 3 yıl
Ben adamin tipini begenmedim biraz daha ünlüsü olsaydi belki begenirdim. illa sacina fizigine bakip almislar :D
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Kairros. 3 yıl
Başlasada izlesek
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DH Misafiri 3 yıl
En büyük yardımcısı koli bantı ve isviçre çakısı.Küçükken hep bu adam gibi olmak isterdim..
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DH Misafiri 3 yıl
MacGyver silahlara karsiydi, asla kullanmazdi. O kadar sevilmesinin nedenlerinden biri de buydu. Yeni versiyonda keskin nisanci bile var. Tutmaz bu dizi.
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BlackBeasT 3 yıl
Saçımız-Sakalımız beyazladı. Bu diziyi hatırlayanlar "yaşlandık ağa" triplerinde


"Şahin" isimli süper motorsyklet dizisini hatırlayan?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 3 yıl
Airwolf - Hava Kurdu da istiyoruz...
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Piêr Dé Sans 3 yıl OverClocK1ng
O diziyi çok izleyen hatırlayan yok sanırım.

Yaşıtlarımda dahil pek bilen yok ama muazzam diziydi. Özellikle giriş müziği acaip gaz veriyor. Hala arada açar dinlerim.



Yatak yayından roket atar yapan McGyver ı da merakla bekliyoruz.
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salamander19 3 yıl
MacGyver mi
şahsen düşüncem alakası bile yok. nerde orjinal MacGyver nerde bu fragman
daha çok james bond gençliği gibi bişi yapmışlar.
keşke senarist eski bölümleri izleyip karakterleri güzelce analiz etseymiş.
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