MacGyver dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

En basit gereçlerden önemli icatlar çıkarabilen yetenekli ajan MacGyver, 80’li yılların sonunda televizyon dünyasını kasıp kavurmuştu. Orijinal dizinin yapımcısı Henry Winkler ile anlaşan CBS televizyonu, efsaneyi yeniden televizyona uyarlamak için kolları sıvadı. Dizinin ilk sezonuna ait fragman da geldi.

MacGyver’ın orijinal halinden 10 sene öncesine giden yeniden yapım, Phoenix tarafından işe alındığı ilk yılları anlatıyor. Fizik ve kimya gibi bilimsel konulardaki derin bilgisi sayesinde, MacGyver yine maceradan maceraya koşacak.

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Genç oyuncu Lucas Till’in canlandıracağı MacGyver, yılın sonlarına doğru CBS televizyonunda ilk sezonuna başlayacak. MacGyver’a maceralarında çekici bilgisayar hacker’ı ve bir keskin nişancı da eşlik edecek.

Orijinal dizi 1985-1992 yılları arasında tam 7 sezon ekranlara gelmiş ve büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı. Öyle ki, MacGyver tabiri elinden her türlü iş gelen yetenekli insanlar için kullanılmaya başlamıştı.