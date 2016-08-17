LG G5 için Güney Kore’de Android 7.0 testleri başlıyor

Henüz Android 7.0 Nougat işletim sistemi test sürecine devam ediyor ve resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Bununla birlikte, amiral gemi modelleri için hazırlıklar başlamış durumda. Samsung’un Galaxy Note 7 için 90 gün içerisinde yeni sürümü sunacağını duyurmasının ardından, LG de önemli bir hamle yapıyor.

Firmanın satışları ile pek mutlu olamadığı G5 amiral gemi modeli, Güney Kore’de Android Nougat beta programına katılıyor. LG, sadece 2000 G5 kullanıcısının Android 7.0 beta programına dahil edileceğini duyurdu. Program sadece Güney Kore ile sınırlı kalacak.

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Beta programına katılmak isteyen kullanıcıların, Google Play üzerinden OS Preview adındaki uygulamayı indirmesi gerekiyor. Daha sonra, firma talepleri değerlendirecek ve 2000 kullanıcıyı programa dahil edecek.

Genelde amiral gemi modelleri, yeni Android sürümünün kaynak kodları resmi olarak yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde güncellemeyi alıyor. LG G5 modeli de global olarak bu süreç içerisinde Android 7.0 güncellemesini alacak. Beta programı ise hem güncellemenin daha hatasız şekilde kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak. hem de meraklı kullanıcıların bu tecrübeyi daha erken görmesine fırsat verecek.