Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G5 için Güney Kore’de Android 7.0 testleri başlıyor

LG, sadece 2000 G5 kullanıcısının Android 7.0 beta programına dahil edileceğini duyurdu. Programa katılmak isteyenlerin, Google Play üzerinden OS Preview adındaki uygulamayı indirmesi gerekiyor.
2 yıl
3,8b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Henüz Android 7.0 Nougat işletim sistemi test sürecine devam ediyor ve resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Bununla birlikte, amiral gemi modelleri için hazırlıklar başlamış durumda. Samsung’un Galaxy Note 7 için 90 gün içerisinde yeni sürümü sunacağını duyurmasının ardından, LG de önemli bir hamle yapıyor.

Firmanın satışları ile pek mutlu olamadığı G5 amiral gemi modeli, Güney Kore’de Android Nougat beta programına katılıyor. LG, sadece 2000 G5 kullanıcısının Android 7.0 beta programına dahil edileceğini duyurdu. Program sadece Güney Kore ile sınırlı kalacak.

Ayrıca Bkz. "Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor"

Beta programına katılmak isteyen kullanıcıların, Google Play üzerinden OS Preview adındaki uygulamayı indirmesi gerekiyor. Daha sonra, firma talepleri değerlendirecek ve 2000 kullanıcıyı programa dahil edecek.

Genelde amiral gemi modelleri, yeni Android sürümünün kaynak kodları resmi olarak yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde güncellemeyi alıyor. LG G5 modeli de global olarak bu süreç içerisinde Android 7.0 güncellemesini alacak. Beta programı ise hem güncellemenin daha hatasız şekilde kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak. hem de meraklı kullanıcıların bu tecrübeyi daha erken görmesine fırsat verecek. 

 

http://www.droid-life.com/2016/08/16/limited-amount-lg-g5-owners-korea-get-beta-test-nougat/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 2 yıl en beğenilen
Sony, LG'den önce X Performance için beta N programını başlattı. Onun niye haberini yapmıyorsunuz?
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brshr 2 yıl
Fıstıklı helva mı o?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paardon 2 yıl
Bir firma telefon pazarında 3-4 yıl içerisinde nasıl kendi kendini bitirir LG bunu gösterdi herkese. Ders gibi okutulmalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 yıl
LG deneyen biri olarak soylemeliyimki guzel cihaz.gelsin tabiki guncelleme seviliyorsun LG
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bakalım ilk kim verecek , Gerçi stabil olamayabiliyor ilk güncellemeler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
isterse android 10 gelsin. Eskiden en kral kamera LG'de idi, G5de kamera iyi olsun istiyorsan ur gibi modül tak, pili kötü, iyi olsun istiyorsan ur tak :) Arkadaş hiç mi kimse bunları uyarmadı, Koreliler kafası çalışan insanlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 2 yıl
Geçen yıl çıkan(LG G FLEX2) Android 6 vermeyen veya vermek istemeyen (vermeyeceklerini açıklayan) LG Türkiye'yi sevgiyle anıyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl 3qzotix
3qzotix
Geçen yıl çıkan(LG G FLEX2) Android 6 vermeyen veya vermek istemeyen (vermeyeceklerini açıklayan) LG Türkiye'yi sevgiyle anıyorum.

Hala o telefonun Oled ekranini gorunce hayran kaliyorum. Snapdragon islemciler yakti o telefonu yoksa cok iyi satardi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 2 yıl 3qzotix
3qzotix
Geçen yıl çıkan(LG G FLEX2) Android 6 vermeyen veya vermek istemeyen (vermeyeceklerini açıklayan) LG Türkiye'yi sevgiyle anıyorum.

5.1.1 Ve 6.0.1 aldı temmuz ayında.

İŞLEMCİSİ ilk nesil S820 ve N 7.0 almayacağı için VULKAN desteğinden marum kalacak hatta Open LG 3.2 den ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 2 yıl
LG g3 android 6 gelmedi kahrolduk.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deleted_User-04 2 yıl
Varolan sürümü stabilleştirmek yerine millete yeni telefon aldırmak için yeni sürüm çıkarmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl hikmetg
hikmetg
LG g3 android 6 gelmedi kahrolduk.

Bendeki paralel ithalata geleli 2-3 ay oldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
G4 ne zaman alcak Acaba
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl en beğenilen
Sony, LG'den önce X Performance için beta N programını başlattı. Onun niye haberini yapmıyorsunuz?
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekin-71 2 yıl 0MG90
0MG90
Sony, X Performance içinde beta N programını başlattı. Onun niye haberini yapmıyorsunuz?

Editörlerin araştırma yaptığını mi düşünüyorsun yoksa ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 2 yıl 0MG90
0MG90

Sony, X Performance içinde beta N programını başlattı. Onun niye haberini yapmıyorsunuz?

Ülkemizde satılmadığı için olabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3802 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g5 ve
4 etiket daha lg g5 android nougat Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iPhone 7 Plus prototipi elimizde: Tasarım incelemesi 2 yıl PES 2017′nin oyun içi videosu ve demo tarihi yayınlandı 2 yıl Samsung Gear Fit 2 raflara çıkıyor 2 yıl Google Chrome'da kaldırılan "Backspace" tuşunu geri getirin 2 yıl Darbe girişimini ticarete döken sitelere erişim engeli geldi 2 yıl IDF 2016 fuarında yeni G.Skill bellekler ve hız aşırtma rekoru 2 yıl Dünyanın ilk drone parkı DJI Arena açıldı 2 yıl TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı 2 yıl Intel Kaby Lake platformu, MOBA oyunlarını harici grafik birimi olmadan oynatabilecek 2 yıl Koşu pistlerindeyiz "Milli koşucu Zeynep Aydemir" ile söyleşi 2 yıl Yeni Volkswagen Polo SUV test sırasında görüntülendi 2 yıl KAAN N1 akıllı telefon hakkında merak edilen her şey! 2 yıl Deus Ex GO indirmeye sunuldu 2 yıl MacGyver dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı yeni Meizu telefonu internete sızdırıldı 2 yıl Mr. Robot üçüncü sezon onayını aldı 2 yıl Corsair Force LE 480GB SSD test masamızda! 2 yıl Japon teknoloji devleri Sony ve Panasonic Formula E ile ilgileniyor 2 yıl Hayrettin sonsuz koşu oyununda 2 yıl Başarı Elektronik, resmen akıllı telefon pazarında 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G5 için Güney Kore’de Android 7.0 testleri başlıyor Sonraki Intel, 10nm sürecinde döküm için hazır 2 yıl Cisco, 14 bin kişiyi işten çıkaracak 2 yıl Türkiye’de Bitcoin’e engel: hesaplar kapatıldı! 2 yıl Türkiye’de yapılan mobil oyunlar araştırmasında ilginç sonuçlar 2 yıl FIFA 17′nin Gamescom'a özel oyun içi videosu yayınlandı 2 yıl Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor 2 yıl Dizüstü bilgisayarımıza SSD takviyesi 2 yıl Intel’den geliştiricilere özel uçuşa hazır drone: Aero 2 yıl İş istasyonları artık buluta taşınıyor 2 yıl Huawei Mate 9 sızdırıldı 2 yıl Cep telefonuna ve internete yeni bir vergi daha mı geliyor? 2 yıl Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak 2 yıl Tesla test sürüşü sırasında alev alarak yandı 2 yıl Dünyanın ilk kuantum uydusu yörüngeye fırlatıldı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için aylık 3 milyon üretim hedefleniyor 2 yıl Ford ve Baidu'dan otonom araçlara ortak yatırım 2 yıl iPhone 7′nin 4K çözünürlüğünde prototip videosu yayınlandı 2 yıl Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router 2 yıl MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor 2 yıl Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim